BioHazard RE2 生化危機2 攻略：麥林、衝鋒槍隱藏配件取得法

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）Leon的麥林「閃電之鷹」及Claire的衝鋒槍「MQ 11」分別有一個隱藏配件，要取得的話需要解開「藏身處膠捲」，現在就為大家說明。

在下水道的「工作室」可以取得「藏身處膠捲」，將此膠捲帶回去警局西側一樓的暗房處沖曬，會得到兩張相片，就是兩件隱藏道具的位置，而取得這兩件物品之後可以獲得一個成就。膠捲位置和由下水道回到警局方法請按下圖放大看圖片說明：

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從下水道回到警局的方法也可以參考下文：

在暗房沖晒菲林後得到兩張相片指示兩件隱藏道具的位置，單看照片可能很難猜到是哪裡，答案：上面的是S.T.A.R.S.辦公室（西側二樓）的桌子，下面是記者招待室（東側一樓）。

S.T.A.R.S.辦公室的隱藏物品是裝有改裝配件的木盒，Leon可以獲得麥林「閃電之鷹」的隱藏配件「紅點瞄準器」，裝上此配件後能極大幅度改善麥林的瞄準問題，單以性能而論是無可挑剔；只是要拿取這個配件實在很花時間功夫，如果是要趕時間衝S評價，也許直接跳過會比較好。

至於Claire的隱藏配件是衝鋒槍的大容量彈閘，裝上後可令衝鋒槍的裝彈數提升至50，在打Boss時非常好用。Claire的遊戲路線和Leon稍為不同，在下水道回去曬相沒那麼費功夫，而且Claire又有硫酸彈可以輕易對付Licker；若時間許可，就算是打S Rank也可以考慮回去拿取。

而記者招待室的則是彈藥，Leon的是400燃料（超多！），Claire則是7發電擊槍彈藥。

可能你會問「既然我已經知道位置了，那何用這麼多手續，直接去拿不就好了嗎？」不好意思，在暗房沖曬菲林之前是無法取得隱藏處的物品（不會有剔號讓你互動），所以要拿取隱藏物品的話就必須要在下水道取得菲林後大老遠回去警局曬相。但還是那句，拿到兩個隱藏物品後可以獲得「寶物獵人」成就，所以怎麼都要跑一次。