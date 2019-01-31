BioHazard RE2 生化危機2攻略：全爆機隱藏要素 無限武器﹑S+條件

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）攻略。遊戲自 25 日推出至今，應該陸續有不少玩家通過一周目，甚至已經完成了二周目，向「第四生還者」和「豆腐模式」出發。如果對《Resident Evil》《生化危機》系列有一定認識的玩家，應該也知道遊戲收錄了很多爆機後的隱藏元素，以及時間挑戰成就。這些隱藏元素令玩家不惜費盡心思挑戰，把遊戲玩完一次又一次。但要得到隱藏元素不能漫無目的，筆者將為大家分享所有隱藏元素的條件。

額外模式

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）除了基本的表﹑裡劇情外，更收錄了「額外模式」。當玩家把表關和關都完成一次後（不限角色），就可以開啟「第四生還者」模式，使用 USS 小隊的死神 Hunk，完成逃脫任務。而「第四生還者」也順利通過後，即解鎖「豆腐模式」，使用沒有主武器，只有戰鬥刀的豆腐來完成 hunk 的路線。相關的攻略心得可點擊以下連結觀看。

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：第 4 生還者通關心得
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：第四生還者﹑豆腐隱藏關開啟方法

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

無限戰鬥刀

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）擁有多款無限消耗的武器，當中最容易拿到的，就是無限戰鬥刀。只要把遊戲中 15 隻位置不同的浣熊公仔都收集了，就能解鎖無限戰鬥刀，在所有的劇情模式中使用。不過，有部份的公仔分散在只有 Leon／Claire 的劇情之中，玩家只少也要在二周目中，才能得到這把無限戰鬥刀。點擊以下連結觀看 15 隻浣熊公仔的位置。

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：全15隻隱藏浣熊公仔位置！

武士之刃（無限手槍）及標準難度 S 級條件

第二款無限消耗的武器，就是無限子彈的「武士之刃」手槍。獲得條件是在標準難度下（Normal），以 S 級成績通過，不限使用角色。而要在標準難度獲得 S 級，就必須在 3 小時 30 分鐘內完成（表關），或在 3 小時內完成（裡關）。只有時間上的要求，玩家可以使用無限武器，甚至不限制存檔和死亡次數等。

和 DLC 收錄的武士之刃外型相似，但擁有無限子彈（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》官方圖片）

LE 5（無限衝鋒槍）及困難難度 S 級條件

第三把隱藏武器是無限子彈的 LE 5 衝鋒槍，解鎖條件是在困難難度（Hardcore）取得 S 級成績。而困難難度取得 S 級成績的要求是，2 小時 30 分鐘內完成（表關），或2 小時內完成（裡關）。與無限子彈的武士之刃手槍一樣，只有時間要求，玩家可以使用無限武器，也不限存檔和死亡次數。

四把不同的無限子彈武器（網上圖片）

無限火箭炮和無限機槍及困難難度 S+ 級條件

如果玩家已經完成了二周目的話，應該都會記得兩別主角在遊戲最後都得到了一把重火力的武器，分別是 Leon 的火箭炮和 Claire 的機槍。其實這兩把強大的武器都有無限子彈的版本，但解鎖條件非常嚴苛。無限火箭炮要使用Leon 在困難難度取得 S+ 級成績，無限機槍則使用 Claire 在困難難度取得 S+ 級成績。S+ 級成績要求是，2 小時 30 分鐘內完成（表關），或2 小時內完成（裡關）。而且沒有使用無限武器，以及只可以存檔 3 次以內。玩家必須非常熟悉地圖和道具的位置，同時，也要有高超的技術，畢竟最多也只可以存檔 3 次。

如果想挑戰時間成績，拿無限武器的玩家，可以點擊下圖快速查看遊戲中的解迷答案，以最快速度完成挑戰。

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