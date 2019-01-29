BioHazard RE2 生化危機2．免費DLC 二月出！三位新角色詳情公開

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BioHazard RE2／Resident Evil 2（生化危機2／惡靈古堡2重製版）推出不久已經掀起一股喪屍熱。雖然故事不算太長，相信只需要花十多小時便可以完成表裡關遊戲。相信不少玩家仍然「不夠喉」吧。Capcom早前公布將會為遊戲推出DLC內容「The Ghost Survivors」，三位遊戲中「配角」的故事。現在確定將會2月15日正式推出，以及三位角色的基本故事內容。

今次Capcom官方公布了將於2月15日推出的BioHazard RE2／Resident Evil 2（生化危機2／惡靈古堡2重製版）DLC下載新故事，三位主角都是原作故事中的配角，可是今次終於「擔正」，各自各有自己的故事。

三位主角分別為「No Time to Mourn」武器屋老闆Robert Kendo與他的女兒（故事中段遇到，女兒不幸受感染，促成遊戲最牽動人心的一幕）；「Runaway」市長的女兒（被警署局長所殺）；以及「Forgotten Soldier」是第4生還者Hulk失散的USS小隊同伴。

原本在主故事中應該死去的角色，今次玩家可以再次操作他們，進行「if」故事篇章，究竟他們能否「逃出生天」呢？全靠玩家來決定。

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版） 攻略專頁（按此前往）

三位DLC故事主角（按下圖放大）

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