《FFBE Chocobo Run！》全球同步推出　人氣騎士搭配出最強組合！

日本 Square Enix 宣布，自即日起針對 Facebook Instant Games 平台推出一款新作遊戲《Final Fantasy Brave Exvius Chocobo Run！》登場與玩家們見面。

《Final Fantasy Brave Exvius Chocobo Run！》為一款以《FF》系列中粉絲們所熟悉的陸行鳥為主題，讓玩家們可以透過《Messenger》App 來進行遊玩（玩家開啟《Messenger》App 後，搜尋「FFBE」，點擊「FFBE Chocobo Run!」即可開啟進行遊戲），讓 iOS／Android／PC 用戶可以一起競爭同樂，爭取最高分數來進行排名對戰的陸行鳥競速遊戲。

在遊戲中，除了將會收錄全部共 27 種類型的陸行鳥／20 種的陸行鳥搭乘角色登場，讓玩家們透過擁有各式各樣不同技能的角色與不同顏色狀態的陸行鳥的搭配組合，找出最適合自己的騎士與陸行鳥組合，活用關卡上的高低起伏地形與各種跳台，一邊前進一邊透過道具與操作等各種方式來回復陸行鳥體力，看誰能夠跑出最遠距離，成為最厲害的陸行鳥騎士，稱霸這場遠距離競速的頂點！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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