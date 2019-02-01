《The Division 2 全境封鎖 2》公開VIP菁英封測可體驗內容

在剛落幕的台北國際電玩展中搶先展出的《The Division 2 全境封鎖 2》是否各位玩家都體驗到了呢？不過緊接著《全境封鎖 2》VIP 菁英封測即將在 2 月 7 日至 11 日展開，這次適逢農曆春節，想體驗的玩家就趕緊準備好，在大年初三前往華盛頓特區吧。

《全境封鎖2》故事將延續前代作品劇情，在一代故事的七個月後。玩家將作為全新的國土戰略局特工來到位於夏季的華盛頓，玩家將在此挑戰新的敵對勢力，救援當地居民，面對全新敵人以及炎熱、潮濕且多暴風雨的夏季，特工將以新型的武裝科技來應對所有狀況。

本次《全境封鎖 2》VIP 菁英封測將公開正式版「華盛頓特區」東側地區，玩家可以遊玩兩個主現任務以及五個支線任務，藉由提供的三個「特化職業」，從中探索新的據點「劇院」以及升級。PVP 則提供東暗區內容，並於 2 月 9 日讓玩家搶先體驗遊戲終局內容，呈現開發團對強調的，這次遊戲終局才是真正的開端！

《全境封鎖 2》VIP 菁英封測將於 2019 年 2 月 7 日至 11 日展開，玩家可以前往官方網站預購可獲得 5 天的 VIP 菁英封測資格以及國會守護者組合包，或者已參加台北國際電玩展體驗活動的玩家，也可順利進入VIP 菁英封測資格，搶先體驗華盛頓特區的戰鬥，並可以在 2 月 6 日進行程式預載。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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