【《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》繁中版1月31日正式發售】發行商傑仕登日前宣布，由 Compile Heart 與 Tamsoft 聯手打造，MMORPG 風格動作冒險遊戲《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》，確定將於 2019 年 1 月 31 日，正式於亞洲發行 PS4 繁體中文版。內含亞洲獨家內容的皇家限定版也將於同日發售。

《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》PS4一般版

售價：新台幣 1390 元；港幣350元

內容物：



1、《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》繁體中文版 遊戲軟體

2、明信片套組 x 1套（一套三張）ー 繁體中文版獨家預購特典

3、妹妹們的浴室海報x 1張（約W52 x H38cm）ー 繁體中文版獨家預購特典

《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》一般版封面示意圖（gamebase）

《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》此為參考示意圖，設計與顏色請以實際產品為準。（gamebase）

《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》PS4皇家限定版

售價：新台幣 2190 元；港幣555元

內容物：

1、《四女神ONLINE》繁體中文版遊戲一片

2、《四女神ONLINE》限定版特製外盒包裝

3、《四女神ONLINE》特製畫冊一本（B5 共 50 頁的精美畫集）

4、《四女神ONLINE》原聲帶CD一張

5、「妮普禔努」x「諾娃」布製門簾一張（約W80cm x H117cm）ー 繁體中文版獨家特典

6、明信片套組 x 1套（一套三張）ー 繁體中文版獨家預購特典

7、妹妹們的浴室海報x 1張（約W52 x H38cm）ー 繁體中文版獨家預購特典

《四女神ONLINE 幻次元遊戲戰機少女》此為參考示意圖，設計與顏色請以實際產品為準。（gamebase）

遊戲介紹

多次拯救了游汐葉界危機的女神妮普禔努、諾娃、布蘭、貝兒，被某款網絡遊戲的Beta測試選中，其名為「四女神ONLINE」。遊戲舞台為綠樹藍海環繞、世界樹高聳入雲的幻想世界「阿爾斯加魯德」，在遊戲中遇見了守護精靈「布凱」，並且得知該世界遭到了魔王的威脅。帶著各種的心願、女神們開始了冒險之旅…

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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