為紀念自 2004 年 1 月 30 日發行的電腦遊戲《Fate/stay night》迎來發行 15 週年紀念，ANIPLEX+ 決定籌辦「TYPE-MOON 展 Fate/stay night -15 年的軌跡-」展覽活動，將在 2019 年冬天舉辦。這個展覽將會展出製作當時到現在為止的各種珍貴資料，至於展覽詳情則要靜待日後發表。

《Fate/stay night》發行15週年榮光，宣布舉辦紀念展覽（gamebase）

與本次發表同時也開設了「Fate/stay night 15th Celebration Project」的官方網站與官方推特，展覽情報未來將會在這裡公布。另外特別為紀念 15 週年而製作的賀卡將從 2 月 17 日起在日本的安利美特及Gamers 開始發放。

※展覽資訊

TYPE-MOON 展 Fate/stay night -15 年的軌跡-

展覽時間：2019 年冬季

展覽地點：Sony Music 六本木 Museum（106-0032 東京都港区六本木 5 丁目 6-20）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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