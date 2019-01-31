JR-WEST PASS特設USJ優惠套餐　爽玩關西廣域入環球影城探柯南

遊戲動漫
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去日本識得玩一定要買JR PASS（周遊券），可以用特惠價錢連續幾日於指定地區無限任坐JR相關交通工具，超級方便！現在JR西日本更和大阪環球影城合作，推出聯合套票優惠，打算農曆新年假期去當地玩的朋友就要留意了。

JR PASS有好多種，如果要去關西玩盡京都、大阪、神戶等地，最好就是用西日本JR-WEST RAIL PASS，現在官方和日本大阪環球影城（USJ）合作，為遊客帶來「KANSAI WIDE AREA PASS + USJ門票」套餐，內容包括以優惠價8500日圓購買原價9000日圓的5天關西廣域鐵路周遊券，遊客可以此搭乘由甲賀去到岡山之間整個關西的JR交通工具，連山陽新幹線都坐得。另外大家還可以額外選購USJ一日門票或半日黃昏門票，非常有彈性，想點玩都得。趁住農曆新年假期，再加上USJ「UNIVERSAL COOL JAPAN」正在慶祝開幕5周年，全新設立《名偵探柯南》同《雷朋三世》一系列主題園區，動漫迷朝聖又多個選擇。

詳情請到各大旅行社查詢
JR-WEST PASS 官網

JR PASS特設USJ優惠套餐大家可以8500日圓購買原價9000日圓的5天關西廣域鐵路周遊券，另外再選購USJ一天或半天門票。

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