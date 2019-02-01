戲劇冒險PS4遊戲《十三機兵防衛圈》官網正式開放

SEGA Games 日前宣布，ATLUS×VANILLAWARE Project 最新作《十三機兵防衛圈》（PS4）繁體中文版官方網站正式公開。此外，官方也宣布內含PS4《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》的 2 種限定商品決定於 2019 年 3 月 14 日（四）發售！

《十三機兵防衛圈》是 ATLUS×VANILLAWARE 合作推出的戲劇冒險遊戲，在這款 PROLOGUE 遊戲中，約可遊玩 3 小時「13位主角全員開頭故事」。

「十三位」少年少女對抗命運，解開真相的 SF 多線共構劇本。以充實的劇本內容獲得極高評價的《奧丁領域》監製神谷盛治，他所發起的新挑戰，就是本作以「十三位」主角所構成的戲劇冒險遊戲！以 80 年代的世界為舞台，少年少女駕駛著名為「機兵」的機械人，與無法迴避的毀滅命運交戰！

《十三機兵防衛圈 Music and Art Clips》

此數量限定的特別實體版盒裝遊戲中，內含可搶先享受《十三機兵防衛圈》世界觀的視覺美術書、原聲帶CD與《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》，還有原創 PS4 主題等等。

＜同捆內容物＞

●十三機兵防衛圈 VISUAL BOOK

●十三機兵防衛圈 ORIGINAL MINI SOUND TRACK CD

●【DLC】十三機兵防衛圈 原創PS4主題＆個人造型套組

●【PS4遊戲光碟】十三機兵防衛圈 PROLOGUE



※限定版特典與日文版相同。

《十三機兵防衛圈 DIGITAL ARCHIVES》

此數位下載版限定商品內含原創的 PS4 主題＆個人造型套組，並附有《十三機兵防衛圈 PROLOGUE》。預定於 PlayStation Store 販售。

＜附屬內容物＞

●【DLC】十三機兵防衛圈 原創PS4主題＆個人造型套組

●【DLC】十三機兵防衛圈 PROLOGUE

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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