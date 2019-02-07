【《銃夢：戰鬥天使》電影改編手遊2月下旬即將推出】Koramgame.com 宣布，預定於 2019 年 2 月下旬在日本 iOS／Android 等手機平台推出一款新作遊戲《艾莉塔：戰鬥天使 手機版》（Alita：Battle Angel Mobile／アリータ: バトル・エンジェル-モバイル），並自即日起正式展開本作事前登錄讓玩家們申請預約。

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《艾莉塔：戰鬥天使》為一部由「勞勃．羅里葛茲」執導，「詹姆士．卡麥隆」和「莉塔．卡羅格里迪斯」共同撰寫劇本，以「木城幸人」人氣漫畫大作《銃夢》為題材改編而成的新作電影；至於本作，則是官方正式授權，讓玩家們可以在真實 3D 地圖上重返電影世界，透過華麗的招式動作與各種酷炫武器，展開充滿魄力的戰鬥演出，展開不同於電影版全新戰鬥冒險的正統大型 MMORPG！

在遊戲中，玩家們除了可以透過簡單直覺的觸控點擊操作來享受充滿爽快感的 3D 動作對戰之外，遊戲中還特地加入了豐富的角色自訂要素，玩家們在遊戲中可以從三個職業裡挑選自己喜歡的主角，並透過豐富的技能與裝備組合來提升角色能力，進行玩家角色的養成培育。同時遊戲中也將會把原作眾多人物收錄登場，讓玩家們可以雇用這些傭兵夥伴來跟自己一起戰鬥，挑戰最強敵人，或是在 PvP 中與其他玩家一較高下，看誰實力更勝一籌！

至於在本作自即日起正式展開的預約註冊活動方面，官方將會視預約玩家人數贈送各式各樣特典讓玩家們領取使用，幫助玩家們快速培育自己的角色，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看吧！

．３萬人突破：啤酒（ビール）×５、金幣（ゴールド）×３萬、耐力藥×１

．５萬人突破：葡萄酒×５、金幣×５萬、體力（スタミナ）×１

．10 萬人突破：葡萄酒×10、金幣×10 萬、耐力藥×２、鑽石（ダイヤ）×100

．15 萬人突破：威士忌（ウィスキー）×５、金幣×15 萬、體力×２、７資質傭兵×１

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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