《永恆冒險》繁中版出新年限定時裝！經典英雄狄奧、琳加入遊戲

承襲《Grand Chase》世界觀的正統續作手機遊戲《永恆冒險》繁中版，官方於今（1）日表示，為感謝玩家參與《永恆冒險》在 2019 臺北國際電玩展籌辦的活動，官方充分感受到忠實粉絲們對《永恆冒險》的熱情與支持，今後也將以更嚴謹的遊戲品質來回饋玩家的相伴！ 農曆春節在即，官方宣佈將於春節前夕推出超人氣英雄角色「狄奧」和「琳」，應景的春節活動，以及新年限定的漂亮時裝，更多的遊戲資訊請見以下報導。

史詩級別的堅強戰力 ✕ 經典英雄接力登場！

常駐型卡池：2 月 1 日起，永久加入「狄奧」和「琳」兩位英雄角色。「狄奧」活動限定卡池： 2 月 1 日（週五）～2 月 14 日（週四）「琳」活動限定卡池： 2月 15 日（週五）～2 月 28 日（週四）

美好的春節假期，就讓史詩級別的經典英雄加入「永恆冒險」團隊吧！萬眾矚目的人氣角色「狄奧」與「琳」即將於今（1）日現身！兩位英雄角色將會加入一般常駐型卡池，並在指定期間開放限定的活動卡池。身為穩健派魔族的首長與封印魔物的女神轉生，他們得天獨厚的高強實力必定不容小覷！喜愛此英雄角色的玩家，可要關注活動限定的時間，趕緊入手喲！

穩健派魔族的首長－狄奧

所謂的魔族，是在造物者創造的世界中，用以消除部分平衡已被打破的世界而存在着的物種。魔族亦有派系之分，其中，「強硬派魔族」在進行破壞時，無論該世界是否已失去平衡，他們試圖破壞整個物質界，包含自從有了克吾納特後已發展得頗具規模的愛樂納斯。

狄奧，所屬燃燒峽谷家族，是與強硬派主張全然不同的「穩健派魔族」，在魔都戰爭爆發時，以魔族的身分支持着克吾納特的戰鬥。戰爭雖以克吾納特的獲勝落幕，返回魔界的次元之門卻全數遭到封印。狄奧試圖封印自己的力量以通過次元之門，仍無功而返，在這反覆努力的過程，轉瞬便消耗了近 2000 年的光陰。

某日，在阿特梅迪亞的次元門突然被開啟，為解決此事，狄奧不得不解放自己的力量，加入了永恆冒險。

穩健派魔族的首長－狄奧（gamebase）

封印魔物的女神轉生－琳

很久以前，生命和純潔的女神－亞克娜西雅在東方旅行中偶然發現一些被邪惡的古代魔物所折磨的人。女神在經歷艱苦的戰鬥後，雖然打敗了魔物，但卻發現只要時間積累，這些魔物便會再次復甦。不願讓人們遭受痛苦的女神，用自己的身軀將魔物永遠封印，從此失去了作為神族的力量以及永恆的生命。

時間流逝，村裏誕生了一名少女－琳，透過許多蛛絲馬跡，村民發現琳應為女神－亞克娜西雅的轉生。因此，琳在村民的細心呵護中成長着，但是，好景不長，在琳 15 歲那年，村子裏發生了一場重大的災害，琳在村裏的幫助下勉強逃出。自此之後，她為對抗災難，在克吾納特展開十分漫長的旅程，希望能夠尋找到幫助自己村莊的方法。

封印魔物的女神轉生－琳

新年限定！別緻的韓服造型

活動期間：2 月 5 日（週二）～3 月 4 日（週一）

喜氣洋洋的新年期間，玩家們喜愛的人氣英雄角色：羅納、愛利西思、凝萌、賽格特，將換上一身典雅的「韓服」造型與大家見面。縱使韓服的作工看似繁複，卻十分便於活動，全然不影響英雄角色們的冒險旅途。除此之外，韓服造型可以充分顯現出身體美麗的曲線，柔和了英雄角色們平時的銳氣，內斂了殺氣，多幾分雅致，是十分具有收藏價值的造型。喜愛韓服造型的玩家敬請把握活動的時間，以免向隅。

新年限定 韓服造型時裝限時登場（gamebase）

帥氣再追擊！狄奧造型同步釋出！

你從沒見過的狄奧，即將帥出新高度。當神秘的紫褪去，襲上一身湛藍，銀白中帶點天藍的髮絲，襯得狄奧那猶如紅寶石般的瞳孔更顯侵略。此次的活動中，狄奧將同步釋出名為「冬天噩夢」的全新造型，想收集狄奧不同樣貌的帥氣，就從這個冬天開始！

狄奧造型－冬天噩夢（gamebase）

召喚幸運！黃金箱

活動期間： 2 月 1 日（週五）～2 月 14 日（週四）

春節期間，透過寶石或活動券來開啟寶箱，玩家可隨機召喚出各式獎勵。當召喚次數達 50 次、100 次、150 次及 200 次時，還可獲得額外的固定獎勵。黃金箱裏應有盡有，包括：寶石、金幣、SR 階英雄、燦爛的夏尼等各種豐富的物品，在這驗證人品的時刻，讓我們一起召喚幸運吧！

活動券可透過每日活動任務中取得（gamebase）

克吾納特古代硬幣

活動期間： 1 月 29 日（週二）～2 月 11 日（週一）

指定時間內，每天登入遊戲即可獲得一個「克吾納特古代硬幣」，通關 Raid 1、2、3亦可獲得此古代硬幣。

擁有古代硬幣，即可在「克吾納特古代硬幣商店」裏兌換各式實用的物品。無論是幸運裝備召喚券、各種次元殘留物、普通的解除工具等都可進行兌換。若玩家的「克吾納特古代硬幣」達一定的消耗量，還能額外獲得許多令人垂涎的實用獎勵哦！

蒐集克吾納特古代硬幣可兌換實用的物品（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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