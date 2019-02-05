《瑞獸勇者》本地原創舞獅機械人 新春紅金版勁似ironman又好意頭

本地品牌Big Boys Toys原創角色搪膠《瑞獸勇者》將南獅化身成Q版又帥氣的搪膠公仔，近日推出了新年限定色及日本Wonder Festival 會場版。

早前在動漫節、ToySoul的介紹文中也推介過本地品牌Big Boys Toys這款原創角色：《瑞獸勇者》，它將香港人由細睇到大的南獅，變身成為Q版又帥氣的搪膠公仔。這假瑞獸勇者 - 南帝，已經在ToySoul 發售過兩款顏色，今次就玩新年限定色，紅金色令人想起Ironman，而且很好意頭。

別以為有中國特色的玩具，就只得KO貨、偷日本角色，又或者是鐵甲包公這類kuso toys。

本地品牌Big Boys Toys就用了2年時間去創作自己的原創角色：《瑞獸勇者》

這款瑞獸勇者 - 南帝已經在ToySoul 發售過兩款顏色，今次就玩新年限定色。

紅金色令人想起Ironman，而且很好意頭。

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而同期，Big Boys Toys又會遠征日本Wonder Fest，發售另一款「元祖級真實系機械人」配色的限定版（US$89／2月10日Wonder Festival winter 2019 4號館4-28號位發售），別以為有中國特色的玩具，就只得KO貨、偷日本角色，又或者是鐵甲包公這類kuso toys啊！

Wonder Festival winter 2019 限定版瑞獸勇者

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