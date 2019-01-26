開箱！RX-78高達胸像 御模道X天貓精靈 六舊水大大隻 塗裝極細緻

【極速試玩 開箱 報告】RX-78高達頭扭蛋買了未？即來試玩另一款更巨型、性價比同樣高的RX-78-2高達胸像，這款約8吋半高、高達頭幾乎有一隻橙般大的「御模道 x 天貓精靈」高達胸像，賣價不用$600，卻是千真萬確的正版貨！ 中國玩具品牌「御模道」近年生產不少正版動漫授權Figure，比如漫畫版「奧特曼Ultraman」（內地網絡多簡稱「鐵奧」，港版名：ULTRAMAN-超人再現-）吉田超人鐵甲模型；現在到正版RX-78-2元祖高達胸像，其胸部排氣口組件可以換裝成「天貓精靈方糖」智能助手喇叭（需另購），即使單體把玩，這RX-78-2胸像亦堪稱美侖美奐，盡顯地球聯邦軍「白色惡魔」儀態，今次開箱，細睇一下其優秀上色同細節。 圖片：黃正軒攝

《天貓精靈×高達》系列「RX-78-2胸像外殼限定版」高21厘米，比起美國漫畫英雄胸像而言屬於中型而且，但對比近日BANDAI推出的EXSEED MODEL HEAD 高達頭，這款胸像的高達頭就巨型得多。其胸口藍色駕駛艙艙門位置可向上揭開，拿起長方型的兼色排氣口組件後，約有1.5罐330ml罐裝汽水打平放的吉位，可放入阿里巴巴人工智能實驗室出品的「天貓精靈方糖」智能語音助手音箱。

《天貓精靈×高達》系列「RX-78-2胸像外殼限定版」高21厘米，胸部除了為安放天貓精靈方糖而設計外，更可更換回原來的米洛夫斯基粒子散氣裝置，使胸像更為完整。

上色分件 均比高達頭扭蛋細緻

日本剛推出頭達頭扭蛋，胸像的高達頭雕刻水準，自然是評測要點。胸像的頭部可左右轉動及上下角度扭動。其線條刻劃標準又細緻，頭頂仿羅馬兵頭盔的毛狀徽飾，正面和後面的紅外線感應器，使用金屬紅漆塗裝後再外加一塊透明膠片蓋着。整面「頭冠」已經做了裂甲分件，線條深刻而精準，甚至不用滲黑線已充分呈現立體感。

《天貓精靈×高達》系列「RX-78-2胸像外殼限定版」側面。

21厘米是為對應天貓精靈方糖長方形機身而調整的尺寸，頭部連同安放音箱的胸口，約有1.5罐330ml罐裝汽水高。

眼部、下巴、頭部的紅色白色都是來自塗裝而非素體本身的顏色，底油可免，方便改裝。

機甲線條深刻而精準，甚至不用滲線已充分呈現立體感。

機體裝甲上的型號標誌和警告字樣等亦印得精美。

日本監修 追加排氣口組件

正式開箱試玩，胸部正中間藍色駕駛艙位置可以拉起並裝入天貓精靈方糖，而原來御模道高達胸像在公布之始並未考慮過抽走精靈方糖後的樣子如何，後經日方嚴格監修，去年12月公佈之最終確認版時才增添藍+黃上色的米洛夫斯基粒子排氣口方塊，既可填補沒有「精靈方糖」時的中空洞，胸像亦更符合原作本尊形象。記者觀察到「駕駛艙」門骹開合尚算順暢，但轉軸應為塑膠製，別太用力玩以免損壞。

RX-78-2高達胸像經過日方嚴格監修，去年12月公佈之最終確認版增添了選配件米洛夫斯基粒子散氣裝置，使胸像更為完整，符合原作本尊形象。

原來駕駛艙所在之藍色胸甲，因應天貓精靈方糖的配置所限而只有上半。

藍色外甲（駕駛艙艙門位置）可向上揭開，放入阿里巴巴人工智能實驗室出品的智能語音助手音箱天貓精靈方糖。

座地板印有各合作方商標。

領口藏3粒操縱掣 控制天貓精靈方糖

其實這商品嚴格說不是一個胸像，而是一款「天貓精靈方糖」智能助手喇叭的裝飾用外殼，高達頭部下的黃色領口裝甲，其實暗藏了3粒可操作喇叭的按鈕，建模精細不求其，裂線順着領口平行呈V字形，不礙觀瞻之餘，算是更加突顯重裝機械感。

型號標誌和警告字樣，真的「試正」。

沒有天貓精靈方糖 高達對胸仍有可用之處？

由於記者手上無天貓精靈方糖，暫未能測驗RX-78-2高達胸像應對音箱效能。不過心口吉位實際上妙用處處，可用來放不少辦公室小型文儀工具，甚至返工「充電」用零食。好像下圖的日本咖啡，185g的Size放得落有餘。不過，記者自己始終覺得，裝天貓精靈音箱或收納小物汽水，都不及安裝米洛夫斯基粒子排放氣口時自然順眼。​



心口吉位有妙用，可用來放返工「充電」用零食如日本咖啡，185g的Size放得落有餘。

《天貓精靈×高達》系列「RX-78-2胸像外殼限定版」

參考售價：HK$569

售賣點：精品