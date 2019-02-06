BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Claire Hardcore S+流程解說影片

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（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）只要在Hardcore（硬派）難度下以S+成績通關Claire（表裡/AB都可以，但A會容易得多），即可獲得無限格林機關槍（Minigun），向喪屍大報復！現在為大家送上全程旁述解說的Claire hardcore S+流程影片，希望可以幫到大家取得無限機關槍！

首先講講Hardcore（硬派）難度和其他難度主要分別：
1. 沒有自動save，存檔需要墨水帶
2. 怪物血量和攻擊力大幅提升
3. 腰包數量減少3個（警局C4位、G1後和下水道工人房的包包都會消失）

至於Hardcore S+評分條件：
1. 2小時30分內通關（如為B面/裡關則2小時內）
2. 存檔次數不超過3次（讀檔、食藥次數不限）
3. 不可使用任何無限彈藥武器（無限小刀例外）

雖然聽起來非常困難，但只要知道流程和敵人應對方法，以及不屈不撓的毅力和不會掟爛手掣的EQ（這兩個才是最重要的），任何人都可以S+通關！整個流程以及各位置解說及心得請看影片，有宅民編輯全程旁述講解打法及注意事項。

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