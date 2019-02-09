ACG歷史迷必到日本關西和歌山　尋訪熊野水軍秘密基地

歷史是ACG其中一個熱門題材，令不少ACG迷到日本旅行多了尋訪歷史名勝場景的樂趣，而喜愛此道的女生在日本統稱為「歷女」。如果你也是歷史愛好者，但京都大阪已去到厭，不妨考慮鄰近的和歌山，在這個紀伊半島上也有大量歷史遺跡和值得一玩的地方，今次就等翠如帶大家去看看。

由大阪乘JR特急黑潮號（特急くろしお号）約2小時車程便能到達日本關西和歌山縣，古時稱作紀伊國或紀州，有玩開《戰國無雙》或《戰國BASARA》等遊戲的朋友相信都知道，這裡就是鐵砲傭兵團「雜賀眾」的基地。而再遠古一點，平安時代的源平合戰期間，平清盛亦是在此處得到了熊野水軍和「熊野三黨」的勢力，成為海上霸王。另外，現在不少著名動漫如《薙刀社青春日記》（あさひなぐ）、《貧乏神！》（貧乏神が！）和《不良出身》（元ヤン）等也是以和歌山為故事背景，ACG迷來到這裡不愁沒好去處。

和歌山官方IG

和歌山縣官網

大熱漫畫《薙刀社青春日記》（あさひなぐ）是以和歌山為故事背景，曾由乃木坂46成員演出真人版。

海盜奇岩三段壁

位於和歌山南部的白濱（白浜）擁有日本三大古溫泉之一的「白濱溫泉」，而和上文說平清盛極之有關連的熊野水軍就是活躍在這一帶。現時這裡最出名的景點三段壁、千疊敷、圓月島（円月島）以及白色沙灘，都是旅客必到之地。其中三段壁除了可以觀看一望無際的海岸線，還可以走進峭壁地心的洞窟，欣賞「潮吹」驚濤巨浪之餘更有古代熊野水軍的根據地，其實所謂水軍就是海盜，他們於平安時代初期是支持源氏，後來歸順於當代王者平清盛，成為強勁的海上部隊，因此三段壁洞窟內部建築非常有特色。

三段壁官網

點圖觀看更多照片：

和歌山南部的白濱（白浜）三段壁和千疊敷沿岸均能欣賞無敵海景。（胡劍威攝）

+ 5 + 4 + 3

如果在日落時可以從圓月島（円月島）中間的洞看到太陽，因此而得名。（胡劍威攝）

浸溫泉嘆海景

一場來到白濱又怎能不浸溫泉，如果想以極近路程就能到三段壁等景點，位處岸邊小山丘上的Infinito Hotel & Spa就十分方便，此酒店除了近上述景點外，最大特色是設有多個廣闊露天風呂，而且全部面向海邊配以落地大玻璃，大家浸溫泉時可以一邊欣賞無敵大海景及地平線，寫意非常。

Infinito Hotel & Spa官網

地理位置一流！（官方圖片）

翠如私心選：隱世士多啤梨園

除了上述好玩景點，今次翠如更找到了一個士多啤梨園Ricolina，只需百多港元就能任摘任食30分鐘超美味士多啤梨，立即去片看看翠如好介紹！

人工島上品嚐海鮮

和歌山縣除了水果聞名，海鮮當然也是必食之選，識得食就一定要到漁市場，位於人工島「和歌山遊艇城」的黑潮市場，每日指定時段都有解體巨型吞拿魚環節，大家更可以在這裡即切即食各種海鮮，價錢幾乎是香港的三分之一，但味道享受就高幾倍。另外這裡還有磯燒海鮮餐廳，望住海景燒海鮮吃，如此體驗實在非筆墨所能形容。

和歌山遊艇城官網

黑潮市場每日指定時段都有解體巨型吞拿魚環節。（胡劍威攝）

望住如此美景食海鮮實在是難得體驗。（胡劍威攝）

+ 3 + 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。