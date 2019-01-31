日本環球影城COOL JAPAN五周年柯南新主題　翠如扮偵探玩轉USJ

日本大阪環球影城USJ近年最重點的主題區「UNIVERSAL COOL JAPAN」，雲集日本各個熱門動漫遊戲潮流作品，由最初的《Biohazard》、《Monster Hunter》到現在不經不覺已5個年頭，為慶祝5周年USJ將有連串活動展開，打頭陣的就有《名偵探柯南》同《雷朋三世》。今次等我們的「宅民大偵探：翠如」親自到日本率先試玩，會一會「怪盜基德」！

由現在至6月尾大阪環球影城「UNIVERSAL COOL JAPAN」都有《名偵探柯南》同《雷朋三世》的一系列主題遊戲，而柯南更是連續三年都在USJ開設「密室逃脫」配合電影宣傳，繼去年大熱的「安室透」今年換上「怪盜基德」，起用《名偵探柯南》第23套劇場版《紺青之拳》做題材的「名偵探柯南：THE ESCAPE」，絕對是粉絲來到USJ必玩！到底園內還有什麼過癮趣事？立即看看影片介紹！



USJ近大受歡迎的密室逃脫遊戲今次換上柯南主題。（胡劍威攝）

園內有大量《名偵探柯南劇場版 紺青之拳》主角怪盜基德的周邊商品發售。（胡劍威攝）

《名偵探柯南 紺青之拳》USJ精品（點圖查看）：

USJ除了玩遊戲最出名一定是買園內獨家精品，今次同樣推出一系列柯南同怪盜基德的周邊，除了變聲煲呔外，還有好多靚衫、眼鏡盒、首飾、鎖匙扣等等，當然少不了大受歡迎的特製爆谷筒，和其他特色食物等住粉絲來搶購，以下就介紹一部份精選給大家。

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今次柯南爆谷筒尺寸非常像手袋，極適合女生。（胡劍威攝）

柯南爆谷筒（相片提供：日本環球影城）

基德爆谷筒（相片提供：日本環球影城）

柯南神秘餐廳中的食物全都迎合主題設計，而且均起用上等食材。（胡劍威攝）