MHW魔物獵人攻略：巫師合作任務主線支線詳解 「狂獵」稱號取得法

【MHW / Monster Hunter World攻略】最新的巫師3 Witcher 3合作已經開始，今次合作十分誠意，現在就為大家送上任務攻略。

首先不得不讚今次《Monster Hunter World 魔物獵人世界》與巫師Witcher合作真的有誠意，設計了一個專用任務讓玩家以狩魔獵人傑洛特（Geralt）的身份遊玩。任務模彷Witcher 3玩法，有主線、支線還有Witcher系列著名的痕跡追蹤玩法；Geralt模組完成度高之餘將狩魔獵人的雙劍設計成MHW的片手劍也是非常有心思。同時也將Witcher 3中頗具代表性的敵人「鹿首精」（相信有玩Witcher 3的在第一次面對鹿首精時都經歷過一段苦戰吧）作為Boss魔物在任務中登場。

今次合作有多段cutscene動畫，更找來了Geralt的英文配音員Doug Cockle聲演，我玩的時候還特意去主畫面將語音轉成英文收聽英文原聲。

總之這個單人任務真是非常好玩，我個人十分滿意；就算你最近在忙著玩什麼Apex Legends、Battlefield V或者DMC V試玩之類，也很值得抽時間玩一玩這個任務。不過任務為長期開放，不用擔心錯過了玩不到。

如何承接Witcher合作任務

在調查基地和頭頂有！的愛露貓對話觸發劇情，然後去研究基地找婆婆，劇情後便可以開啟Witcher任務。如果任務失敗或者未能解完所有支線，之後可隨時在特別任務中反覆承接任務遊玩。

主線任務流程

任務目的是解決古代樹森林中的異變，跟著任務進行調查和劇情，最後解決異變元兇「鹿首精」即可完成任務。

預設武器是R8片手劍「狩魔獵人的銀劍+」，能力非常出眾，但是在此任務中不太就手。玩家可隨時在任何營地找調查團員更換武器，個人推薦太刀，因為鹿首精的攻擊很易看破（連我這種幾乎只會用重弩的人都反得到），同時氣刃斬可快速處理小怪及提升氣刃等級，雖然是R6但已很夠用了。

一開始有兩段主線任務劇情，分別要找生物調查員和植物調查員，先後無所謂，建議先找較近的生物調查員。（按圖放大流程）

+ 3 + 2

主線前置到這裡就完成了，如果只想快快完成任務，去12區樹洞中間調查圖騰便可叫出鹿首精，打倒牠就可完成任務。但如果想獲得「狂獵」稱號和額外獎勵攻擊珠一粒，就要在一次任務同時完成所有主線及支線劇情，以下就說明支線任務攻略。

支線任務流程：

在8區救完植物調查員後，在同區這裡用伊格尼之印燒掉困著毒妖鳥的樹根把牠救出來（就在植物調查員被困那棵樹後面）。然後毒妖鳥支線暫時告一段落，到討伐鹿首精時才會再開。

然後順路去7區在樹幹上調查奇面旗文字開啟支線「族長之座」，這條支線比較長。（按圖放大流程）

+ 7 + 6 + 5

鹿首精打法：

去12區（古代樹洞中間）調查圖騰便可以叫出鹿首精。戰鬥中鹿首精總共會轉四次區域，12->6->5->4，最後轉到2或1，至於轉去哪去目前最多人說是看部位破壞次數及/或傷害量，但最後去哪個區其實分別不大。戰鬥難度不高，伊格尼之印可以打斷鹿首精動作+長時間更直，如果用太刀多用伊格尼之印接氣刃兜割便可。

而不論最後去哪區，有解相關支線時毒妖鳥會在最後一區出來助陣拖後腿，玩家要確保牠活到最後才能完成這條支線。但是這隻毒妖鳥超級弱雞，如果不保護牠很快就會力盡。首先是小怪要全清（是的，這隻毒妖鳥打不過小兇豺龍），閃光彈也全部留在最後一區用來斷招保護毒妖鳥；營地補給箱的3個補給用生命粉塵也全部帶上，然後任務中也盡量採集不死蟲和藍菇合成生命粉塵。另外是鹿首精會造成撕裂傷，而鹿首精會召喚小怪所以很難靠蹲下解除，因此補給品的星辰肉乾記得帶在身上。

最後會視乎玩家有否達成支線獲得額外獎勵，如果有解奇面旗支線，可獲得升版級奇面旗支援攻擊；完成毒妖鳥支線則可獲得攻擊珠一粒。