Apex Legends勢不可擋！玩家人數已突破2500萬 第一賽季賽程公開

遊戲動漫
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【Apex Legends】毫無先兆下突然發布的Apex Legends意外爆紅，遊戲推出不足一周玩家人數已經突破2500萬，最高同時在線人數亦超過200萬。

開發Apex Legends的Respwan Entertainment CEO「Vince Zampella」日前在遊戲官方網頁及推特發文，表示Apex Legends上市一周內，玩家人數已經突破2500萬，最高同時在線人數亦超過200萬。

他在公告中代表Respwan仝人向玩家表示感謝。他指Apex Legends玩家群充滿熱情，又樂於提供有建設性的建議及想法；又說開發團隊的目標是和玩家群一同建立、改善遊戲，所以團隊樂見玩家繼續反映意見，他們會用心聆聽。

玩家人數突破2500萬官方公告

同時官方也公開了遊戲預定接下來新內容和動向，首先會有Twitch邀請賽，請來48位Streamer對戰競逐20萬美元的獎金。實況連結：www.twitch.tv/playapex。然後即將開放的還有情人節活動，屆時將有情人節主題的道具（可能是醫療包、手榴彈等道具變成情人節主題造型？）等。

不過最重要還是官方公開的Apex Legends第一年發展路線圖，將一年分成數個賽季，每個賽季都會有Battle Pass（類似月費或者VIP會員，PUBG和Fortnite的Battle Pass售價為10美元左右，相信Apex Legends的定價也不會相差太遠）、新英雄、新武器和新地圖道具等。而第一季已經篤定於今年3月開始，Battle Pass亦隨即開賣，請密切留意進一步消息。

https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/an7cm8/amazing_to_see_they_already_have_a_year_1_roadmap/

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