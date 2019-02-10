《Anthem冒險聖歌》爆機才是開始　新片解構ENDGAME內容

BioWare的大作《Anthem冒險聖歌》快將於2月22日推出，不過遊戲尚未推出，官方已出片解構爆機後的刷裝、打寶、高難度挑戰ENDGAME內容：

繼早前的Gameplay Part 1講解故事與Javelin（標槍機甲）自訂之後，《Anthem冒險聖歌》再公布Part 2新影片，講解遊戲中尾段的ENDGAME內容。

影片截圖：

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首先遊戲本身已提供了6種難度，高難度的由Hard開始一直到Grandmaster 3，建議玩家依裝備一級一級的打上去，越難就能打出越高等級及稀有的獎勵。看來可以像Diablo那樣按難度及關卡來刷裝。

而在爆機後可以遊玩的還包括有Challenges、Contract、Freeplay及Strongholds。遊戲內有像Destiny的每日、每週挑戰，可獲得製作素材。而Contract為NPC提供的任務，隨著提升知名度可獲得不同團體的製作藍圖，而有時更會出現限時任務及傳奇任務。Strongholds則是遊戲中最難的部份，一人難以完成，需與同伴一起進行一個頗長時間的任務，面對強大的敵人，情況亦可能有點像Destiny的Raid。

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