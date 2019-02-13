【BIOHAZARD 2:RE】生化危機2重製版　樓梯Bug技飛關輕鬆硬派S+

【BIOHAZARD 2:RE】每款遊戲都一定有BUG及Glitch，BIOHAZARD 2:RE（Resident Evil 2/生化危機2重製版）亦不例外。有不少外國玩家就發現了遊戲中有樓梯Glitch，可以把兩大地方直接略過，縮減大量遊戲時間，甚至令Hardcore硬派取得S+變得更加容易。

今次的樓梯Glitch非常簡單，就是利用樓梯口被喪屍咬的動作，令角色出現「踩空氣」的情況，從以穿透牆壁並走到另一個版圖。要留意的有兩個地方，就是喪屍咬有分兩組動作，需要誘使牠用咬腳的小動作。以及此Glitch有可能會被Capcom修正，固此可考慮重裝遊戲並不安裝更新，以最原版來遊玩。

此遊戲BUG會大幅影響遊戲體驗，絕不建議初玩使用，而是否使用亦請自行定奪

樓梯頂被喪屍咬的動作會產生Glitch

穿牆狀態下也要學會怎樣找到出口

這個Glitch的利用點有幾個，分別可以於警局的圖書館樓梯直接走到地下車庫，或從圖書館樓梯直接走到孤兒院（Claire）。以及從下水道的樓梯直接走進纜車，直入研究所。而如果用圖書館樓梯的Glitch，更可走去直取綠色Key而防止暴君出現。

圖書館略過警局：

略過下水道（前半）及圖書館到孤兒院（後半）：

BIOHAZARD 2:RE今集要取得無限火箭炮，條件是玩Hardcore硬派難度取得S+評價。而S+評分則需要2小時30分（表）或2小時（裡關）爆機、不能存檔超過3次及不能使用無限彈藥武器，整個難度極高。但透過以上「無恥」技巧，則可輕鬆Hardcore S+，有外國玩家亦已親身示範，用Leon表關1小時半左右完成：

再提一次，玩BUG玩Glitch會影響遊戲體驗，如果想磨練自己的實力，還是正正經經打硬派S+吧，我們早前亦有硬派S+的正攻法攻略：

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