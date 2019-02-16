《Yoshi Craft World》體驗版開放下載　挑戰手工製品關卡！

日本任天堂預定於 2019 年 3 月 29 日在 Nintendo Switch 主機上推出的《耀西的手工世界》（Yoshi Craft World／ヨッシークラフトワールド），官方也於今天最新一期網路新作介紹節目「Nintendo Direct 2019.2.14」中宣佈，自 2 月 14 日即日起在任天堂e商店推出本作遊戲體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

本作為一款讓玩家們在由空箱子、紙杯、摺紙等手工製品世界裡，與可愛的耀西一起進行動作闖關冒險，透過表裡關卡的穿梭前進，活用關卡上各種機關與耀西的能力（如投蛋等等）來收集道具不斷向前的《耀西》系列最新作。而在這次官方所公開的體驗版方面，將會收錄最初關卡讓玩家們搶先體驗，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來下載體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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