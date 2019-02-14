《Dragon Quest XI S》Switch 版中文化確定　追加全新劇情

Switch《Dragon Quest XI S》《勇者鬥惡龍 11 加強版》在上年尾公布，當時具體追加內容尚未明暸，只知會加入新劇情以及讓 Fans 們為之震驚的角色配音。 而在稍早前的 Nintendo Direct 之上，官方就公布了此新作的更多情報以及其發售時間，就消息看來，將之當為完全新作來遊玩也不過份？

今次的《Dragon Quest XI S》作為加強版本可謂誠意十足，除了早前已經知道會加入配音的決定之外，今次的背景音樂切換成官方另外找交響樂團全新錄製的交響樂；在音效享受提升以外，玩家亦可以像原作 3DS 版本一般將畫面由 3D 風格改為 2D 像素風，音效亦會「降格」變成 8-bit 的「Bi-Bi-Bi」格式音效。

玩家亦可以像原作 3DS 版本一般將畫面由 3D 風格改為 2D 像素風，音效亦會「降格」變成 8-bit 的「Bi-Bi-Bi」格式音效

在劇情方面，《Dragon Quest XI S》的劇本會較原作追加更多原創內容，官方強調遊戲中的每個主要角色都有各式的新劇情發展，相信會讓遊戲時間進一步延長。

+ 3 + 2

除了新內容以外，最令香港玩家興奮的，莫過於任天堂官方在同一時間亦宣布《Dragon Quest XI S》於今秋上市市時將支援繁體中文介面，雖然配音方面仍然只得日文／英文，但看得明白自然也能更深入地感受遊戲劇情，對港、台玩家而言絕對是好事。