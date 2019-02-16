《The Division 2 全境封鎖 2》PC版預購加碼！免費Ubisoft三揀一

Ubisoft 日前日宣佈，凡是預購《The Division 2 全境封鎖 2》PC 數位版的玩家，將可從以下三款廣獲好評的 Ubisoft 遊戲當中免費任選其一並獲得該遊戲的 PC 數位標準版：《看門狗 2》、《火線獵殺：野境》或《極地戰嚎：野蠻紀元》。

預購《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》PC 數位版的玩家在他們的 Uplay 遊戲庫裡看到遊戲後，必須在 2019 年 3 月 31 日前依照官網說明挑選他們的免費數位遊戲。兌換免費數位遊戲之後，玩家可以立即安裝，但需等到 3 月 15 日才能開始遊玩。

本優惠提供給透過 Ubisoft Store 及任何授權數位零售商預購任何《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》PC 數位版（標準版、黃金版或終極版）的玩家。已經預購《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》PC 數位版的玩家也有資格享受本優惠。

另外，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將在 3 月 1 日至 4 日舉行 Beta 公開測試活動，這給了那些想搶先探索斷垣殘壁華盛頓特區的玩家大好機會。若想取得 Beta 公開測試的最新資訊請見活動頁面。

由 Massive Entertainment 領軍、與世界各地其他七間工作室攜手合作的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。從《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供內容充實的戰役，並自然地串接紮實的終局內容，替所有類型玩家創造出有吸引力又有意義的遊戲體驗。

《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將於 2019 年 3 月 15 日在全球 Xbox One（包含 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台正式發售。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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