《Dead by Daylight 黎明死線》Switch版移植　預定本年推出　

加拿大 Behaviour Digital 於2016 年在PC／PS4等平台推出，採用Unreal Engine 4 引擎打造，主打一對多雙方玩家非對稱型競技生存恐怖動作遊戲《Dead by Daylight 黎明死線》，如今官方也正式宣布，將預定於2019 年在Nintendo Switch主機上正式推出。

《Dead by Daylight 黎明死線》為一款將玩家們分成鬼跟人兩邊陣營（負責追人的鬼只有一個人，另一方擔任逃命的人的玩家則有四名），讓扮演殺人鬼的玩家來追捕獵殺其他玩家，而其他玩家則是要活用關卡地形等要素來努力達成關卡限定條件，藉此逃離殺人鬼魔掌的一對多競技對戰型恐怖生存冒險遊戲，當初在PC等平台推出後，就因為豐富的遊戲性與對戰緊張刺激感而受到許多玩家好評。

《Dead by Daylight 黎明死線》為一款將玩家們分成鬼跟人兩邊陣營，讓扮演殺人鬼的玩家來追捕獵殺其他玩家。（gamebase）

至於在這次的Switch版方面，目前僅知本作將會完整繼承PS4／PC等版本的豐富內容，不過由於之前PS4／PC等版本曾與《德州電鋸殺人狂》、《半夜鬼上床：夢殺》等人氣恐怖電影合作，收錄電影內登場的殺人鬼在遊戲中登場；也曾與其他遊戲進行異業合作，讓其他遊戲角色在本作中以生存者形式登場，至於這些內容是否也都會在Switch版中完整收錄，則還有待官方後續更進一步發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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