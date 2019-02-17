Steam《命運石之門 Elite／命運石之門 0》繁中版連環登場！

Spike Chunsoft Co., Ltd.預定在 2019 年 3 月 28 日推出 Steam 版《命運石之門 Elite》（原名：STEINS;GATE ELITE，將支援繁中），於 2018 年宣佈的《命運石之門 0》（STEINS;GATE 0）也預定將在今年 4 月中旬釋出中文更新檔。

《命運石之門 Elite》遊戲簡介

以秋葉原為舞台的科學冒險《命運石之門》系列的第二部作品廣獲了玩家的好評，除了遊戲外還向TV動畫、電影、小說、舞台等多媒體展開。系列作包含移植作品、外傳作品等累積販售量已突破 100 萬，本次的《STEINS;GATE ELITE》將《STEINS;GATE》進化為全新風貌，使用了 TV 動畫素材（靜止畫、動畫）等，讓玩家能更加深入本遊戲的世界觀，並享受到更加真實的臨場感，而在 TV 動畫版中沒有被描寫出的各種分歧結局，將由負責 TV 動畫版的《WHITE FOX》全新描繪。

《命運石之門 0》遊戲簡介

為了改變被註定的命運，造訪各個世界線進行干涉，只為了將未來引導至理想的世界。充滿著科幻感的時光悖論與平行世界的世界觀，讓玩家們體驗到本作雖看似複雜但卻深奧十足的故事。

本作接續了前作《STEINS;GATE》中主角岡部倫太郎所造訪的其中一條世界線——“β世界線”中發生的悲劇後續。在想要同時拯救自己深愛之人與青梅竹馬的岡部面前迎來殘酷的命運。沒有任何方法可以拯救被絕望所壓垮的他……

本作《命運石之門 0》是從一個如同最糟的結局中所開始描繪出的故事。等待在岡部前方的，是新的希望嗎？抑或是……？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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