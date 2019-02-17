《刺客教條3 重製版》Switch版5月推出　康納追求自由的冒險

Ubisoft宣佈，《刺客教條》遊戲將首次登上Nintendo Switch主機。自5月21日起，玩家將能透過Nintendo Switch《刺客教條3 重製版》和《刺客教條：自由使命 重製版》，重溫康納和艾芙琳的精彩冒險、在美國史上關鍵時刻為自由而戰。

充分發揮Nintendo Switch主機性能的《刺客教條3 重製版》將提供觸控螢幕介面、動態控制瞄準、最佳化的抬頭顯示畫面並支援HD Rumble功能。此外，遊戲機制與操作界面也都大有改進，以提供玩家最棒的遊戲體驗。《刺客教條3 重製版》將包含主遊戲程式、單人任務「班奈迪．阿諾」和「隱藏的祕密」、「暴君華盛頓王」，以及《刺客教條：自由使命 重製版》，詳細資訊如下：

《刺客教條3重製版》：

玩家將化身為生於美麗卻殘酷的18世紀美國的刺客大師康納。隨著血腥革命腳步逐漸逼近，康納的部落受到一個強大組織的威脅，該組織試圖鎮壓美國革命並且取得13州的控制權。康納村莊被毀滅所帶來的驚嚇，讓康納決心奉獻生命、展開長達數十年的艱辛任務追求自由。

暴君華盛頓王：

玩家將來到另一個平行歷史時空，在這個時空裡，美國最偉大的英雄喬治．華盛頓無法抵擋至高無上權力的誘惑而稱王。新國王就此誕生，在他統治下無人倖免。康納必須推翻這位曾是朋友的暴君讓美國重獲自由。

《刺客教條：自由使命 重製版》：

追隨艾芙琳的腳步到美國南部對抗西班牙暴政，為她的土地和人民贏回自由。信念堅定的艾芙琳在18世紀的紐奧良為了自由而戰。當時西班牙帝國對這座即將起義的城市頒布了新命令。玩家將和艾芙琳一起踏上史詩征途，從紐奧良擁擠的街道，一路挺進陰森潮濕的沼澤和古老的馬雅遺跡。