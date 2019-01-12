《刺客教條：奧德賽》玩家拍攝希臘實景與遊戲畫面對照

《刺客教條》系列往往都是挑選實際存在的國度和區域作為遊玩背景，而為了讓玩家能夠充分感受當時的歷史氛圍，他們也盡可能的透過各種技術和記錄來嘗試完美還原當時的場景。本次的系列新作《刺客教條：奧德賽》則是建立在古希臘，相信玩家們在裡面闖蕩一陣子後，也開始好奇這些場景是還原到什麼程度吧？

近期在 Reddit 上有位近期才結束了希臘旅遊的玩家發了一個獲得不少關注的貼文，這位玩家採用同樣的角度在遊戲與現實中拍攝現實古蹟與遊戲中的對應地點，並製作成個相當有趣的圖像對照表，讓其他玩家一同來感受時代轉變的變化。

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這些圖片皆為玩家 arisu-chan 所拍攝和截取，從這些對照看到了現實場景的狀態後，相信已可以感受到《刺客教條：奧德賽》開發團隊的用心了吧？要重現這些古蹟和區域，又得盡可能的符合原有的時代風格，想必不是件簡單的任務。玩家若對於這類得比較有興趣，也可前往 arisu-chan 所建立的完整對照表查看其他比較。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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