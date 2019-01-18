《刺客教條：奧德賽》最新章「暗影後裔」公開遊戲影片

《刺客教條：奧德賽》（Assassin's Creed Odyssey）上市後大型劇情內容「第一把袖劍的傳承」第二章「暗影後裔」現已在 PC 及 Xbox One 平台正式推出

Ubisoft 日前宣佈，《刺客教條：奧德賽》上市後大型劇情內容「第一把袖劍的傳承」第二章「暗影後裔」現已在 PC 及 Xbox One 平台正式推出，並將於 1 月 23 日於 PlayStation 4 上線。

在「暗影後裔」裡，來自大流士的一封信將讓玩家去調查一個謎團。在調查過程中，我們的英雄將面對擁有強大海上艦隊的新強敵「風暴女」。「風暴女」將仗著她高超的海戰本事和致命武器，不擇手段置我們的英雄於死地。

「第一把袖劍的傳承」的三個章節將分別帶來一項與技能樹「獵人」、「戰士」及「刺客」分支有關的新能力。在首章「全面獵殺」中，提供了「死亡面紗」這項新的刺客能力。在最新的「暗影後裔」裡，玩家將發現全新的「獵人」能力─「迅速射擊」。「迅速射擊」能讓玩家不伸手拿箭連續射擊，且射擊速度會隨此技能等級提昇而加快，因此對所有玩家都很有用，不只侷限於「獵人」型的玩家。

+ 4 + 3 + 2

想遊玩「暗影後裔」的玩家，必須先完成遊戲主線故事第 7 章奈克索斯島任務線以及「第一把袖劍的傳承」第一章「全面獵殺」，且角色等級達到 28 以上。

《刺客教條：奧德賽》上市後內容計畫是該系列有史以來規模最大也最有雄心壯志的計畫，而「第一把袖劍的傳承」的推出，只不過是為那些想在古希臘世界體驗更多新內容的玩家開啟冒險序章。售價新台幣 1,080 元的《刺客教條：奧德賽》Season Pass 包含了「第一把袖劍的傳承」和「亞特蘭提斯之命運」這兩部上市後大型劇情內容之外，也包含將在今年 3 月推出的《刺客教條 3 重製版》以及《刺客教條：自由使命 重製版》。沒有購買 Season Pass 資格的玩家，也可以花新台幣 675 元單獨購買「第一把袖劍的傳承」。

已擁有 Season Pass 資格或《刺客教條：奧德賽》黃金版、終極版的玩家現在已可下載「第一把袖劍的傳承」首章「全面獵殺」和第二章「暗影後裔」。「第一把袖劍的傳承」第三章「血脈」將在今年 3 月初推出。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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