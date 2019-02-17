Switch《妖怪手錶4》導航犬系統、妖氣用法及新登場妖怪公開

日本Level-5預定於2019年春天在Nintendo Switch主機上推出，主打妖怪收集培育的人氣RPG《妖怪手錶》系列最新作《妖怪手錶4》（妖怪ウォッチ4），官方特地公開本作新要素「導航犬」、戰鬥系統「妖氣」與本次新登場妖怪最新情報畫面要給玩家們知道！

在這次這款系列最新作四代中，除了將讓玩家們可以穿梭三個不同時間帶的世界（分別是系列粉絲們所熟悉的「天野景太（ケータ）」的世界、30 年後景太女兒「夏目」（ナツメ）的世界，以及電影版《妖怪手錶 Forever Friends》主角「下町真」（下町シン）的世界），藉此來更加深入本作世界觀背景之外，還將會搭載可以操縱人類角色參戰的系統設計，同時在畫面等各方面也都比之前更加大幅強化許多，讓玩家們體驗不一樣的《妖怪手錶》全新戰鬥冒險與妖怪收服樂趣！

新要素「導航犬」（ナビワン）

至於這次官方所公開的「導航犬」，則是當玩家們不知道接下來該往哪裡去的時候，會冒出來引導玩家們前進，有如幽靈一般的存在。而且這個導航犬除了是玩家們避免迷路必備的好夥伴之外，也會跟一般狗狗一樣，會有搖尾巴、威嚇低吼等種狗狗的動作表現，喜歡狗狗的玩家們，到時可別忘記來與這個可愛的導航犬一起互動唷！

可愛的導航犬定必成為玩家愛寵！（點擊大圖）▼

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戰鬥系統「妖氣」

所謂的「妖氣」，是在這次遊戲裡戰鬥中一個重要的要素。在這次遊戲裡，玩家們可以利用角色手上的妖怪手錶來從敵方妖怪身上吸取妖氣，藉由吸收來的這些妖氣發動能夠進行攻擊，或是能夠回復夥伴的技能。

「妖氣」能吸收亦能恢復元氣（點擊大圖）▼

新登場妖怪

另外在本作中，還將會有許多新的登場妖怪出現，在這次的介紹裡，也將為玩家們介紹這些新登場妖怪強敵的最新模樣。

妖怪新登場！（點擊大圖）▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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