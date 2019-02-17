【Zelda】Switch《薩爾達傳說織夢島》豈止2D變3D　新舊版大比較

日本任天堂預定於 2019 年在 Nintendo Switch主機上推出，並將支援繁體中文語系的人氣動作冒險 RPG《薩爾達傳說》（Zelda）系列最新作《薩爾達傳說 織夢島》（ゼルダの伝説 夢を見る島，中文舊稱：薩爾達傳說 夢見島），在網路上特地釋出這次Switch版與之前GB版的最新畫面比較宣傳影片讓玩家們欣賞確認。

《薩爾達傳說 織夢島》為之前於 1993 年在 GB 主機上推出的人氣動作冒險遊戲《薩爾達傳說》系列作，遊戲基本系統採用類似初代《薩爾達傳說》的砍殺動作冒險玩法，故事上則是延續之前 1991 年發售的《眾神的三角神力》（神々のトライフォース）之後，玩家們將再度化身主角林克，並在因為海難意外來到的這座島嶼上尋找返鄉的線索，展開一連串全新的戰鬥與冒險——



同時在這次的 Switch 版中，除了針對既有畫面內容大幅強化（如原本的點陣畫面過場演出將會改採動畫方式表現），在關卡的闖關動作冒險上，也會從原本的點陣 2D 畫面，變成精緻美麗的 3D 動作演出；在人物、場景與故事演出等各方面，也都比之前大幅提升許多，喜歡《薩爾達傳說》系列，或是不曾體驗過這款人氣作的粉絲們，到時可要好好把握這個難得機會，再來體驗這場林克令人懷念的大冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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