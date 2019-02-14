Switch《薩爾達傳說 夢見島》高清重製　 26年前經典再現！

遊戲動漫
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【Nintendo Direct 2019.2.13】Switch將重製《薩爾達傳說 夢見島》（The Legend of Zelda: Link's Awakening / 直譯則為 林克的覺醒 ），相信已令一眾薩爾達Fans為之瘋狂；《夢見島》這26年前的Gameboy遊戲（1993年），預定於今年內高清重製至Nintendo Switch。

Switch《薩爾達傳說 夢見島》高清重製版，跟白金工作室新作《ASTRAL CHAIN》同樣是突然公布，消息在網上從沒太多解說和情報；從影片所見，採用了和手提遊戲機《薩爾達傳說》系列一樣的超卡通1頭身Q版比例，畫面則以全3D製作。

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薩爾達傳說夢見島，最初在1993年Gameboy黑白作品，1998再推出Gameboy Color彩色升級版《薩爾達傳說 夢見島DX》。當年《夢見島》屬叫好又叫座的神級作品，多年下來仍然經常被選為史上最佳電子遊戲之一，相信重製版也能維持水準。

Gameboy版遊戲畫面

Switch《薩爾達傳說 夢見島》高清重製版，預定於2019年發售，而直播主持人小泉歡晃（任天堂企劃製作本部副部長）亦表示之後將會有進一步情報公開。

Switch《薩爾達傳說 夢見島》高清重製版雖然未有太多情報，但暫時預定2019年內有得玩。

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