「昭和 X 平成 幪面超人達人Talk Show」限定變身腰帶重溫回憶

【幪面超人】台灣萬代南夢宮「平成假面騎士（幪面超人） 20 作品紀念 變身腰帶特別展」（2/9~2/17）在台首次展示《幪面超人劍》的CSM BLAYBUCKLE & ROUSEABSORBER & BLAYROUZER，開展至今已成為全台的幪面超人粉絲們朝聖地標。台灣萬代南夢宮日前更於台北地下街第五廣場舉行「昭和 X 平成 假面騎士達人 Talk Show」活動，聚集大批粉絲與達人們一同暢談幪面超人的變身與正義，現場熱情的死忠粉絲們更是不約而同高喊幪面超人成為正義英雄的「變身！」台詞，氣勢磅礡的變身手勢加上經典台詞，重溫幪面超人的回憶引爆全場粉絲的熱情，現場氛圍瞬間沸騰到了最高點。

期間限定幪面超人殿堂 昭和 X 平成幪面超人達人Talk Show

此次「平成假面騎士 20 作品紀念 變身腰帶特別展」不僅展出20條平成幪面超人系列的變身腰帶、5條「專為成年人打造的假面騎士變身腰帶」，其中還包含正於萬代官方網路商店 PREMIUM BANDAI 最新販售的「專為成年人打造的變身腰帶」《假面騎士劍》的 CSM BLAYBUCKLE & ROUSEABSORBER & BLAYROUZER，現場完整展出讓粉絲們大飽眼福。而《幪面超人劍》CSM BLAYBUCKLE & ROUSEABSORBER & BLAYROUZER將於 3 月 11 日截止訂購，有意購買的粉絲千萬別錯過！

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除了變身腰帶之外，本次也展出20位平成幪面超人的腳印踏板，要讓粉絲們踩著與歷代幪面超人相同的英雄足跡踏上追尋正義的旅途。現場更邀請到多位重度幪面超人迷的達人——「ABuLae 阿布雷」與「台灣-假面騎士部 萊姆」，與粉絲們分享喜歡上幪面超人的契機與最愛的角色，暢談劇情背景設定、人性刻畫，變身成幪面超人時的帥氣動作更是引發在場粉絲們的熱情回應。

時代的變遷永不止息 幪面超人的變身與正義也永不褪色

堪稱台灣六、七年級生經典回憶的幪面超人，歷經日本昭和與平成時期，劇中角色至今不變的著名「變身！」台詞，以及每位幪面超人各自充滿特色的變身腰帶與帥氣威風的專屬變身動作，都是粉絲們小時候爭相模仿、長大後難以忘懷的熱血回憶，而幪面超人達人們更於現場配戴專為成年人打造的幪面超人變身腰帶《幪面超人龍騎》COMPLETE SELECTION MODIFICATION V BUCKLE & DRAGVISOR，親自示範經典變身動作，展現出 CSM 腰帶與配套卡片精細的立體紋章設計，更加真實的使用者體驗令人身歷其境彷彿親自化身成幪面超人。

對於此次參與「平成假面騎士20作品紀念 變身腰帶特別展」，達人們皆表示「除了興奮之外，與所有粉絲們一樣，來到現場一次將歷代幪面超人的腰帶盡收眼底，還親眼看到最新的《幪面超人劍》CSM 腰帶真的非常感動，很高興和這麼多的幪面超人同好共有珍貴的時光，希望之後有更多機會像這樣和同好們聚在一起分享對幪面超人的熱愛。」

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隨著「昭和 X 平成 假面騎士達人 Talk Show」落幕，此次展覽與相關優惠也即將迎接尾聲！（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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