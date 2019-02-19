《純白魔女》預約突破10萬　正式上線

《純白魔女》日前宣布遊戲將在 2 月 20 日正式上線。目前遊戲預約已經突破十萬人，官方將如約在上線後贈送多重好禮，並將在遊戲上線首週進行免費一百六十連抽的大型慶祝活動。

美麗而殘酷的世界觀 親自演繹的主角故事

《純白魔女》講述的是一個關於以負面情感為能源的魔法少女們，和毀滅世界的元兇『六姬』相對抗，阻止世間之存在急速向死而行的故事。由於魔女所擁有的「負面情感」增長到一定程度，會對魔女造成「蝕」侵蝕，她們必須與他人締結「誓約」，保持長久的正面情感，維持情感平衡。留給人類的時間，已經所剩無幾。玩家將和有希望拯救這一切的女主角「無垢之白」萬那簽訂「誓約」，幫助她和她的朋友們一起完成使命。

比較特別的是，遊戲中女主角的外貌和性格都將由玩家親自定義。而玩家對人物性格做出的選擇，也將一定程度上影響到之後劇情的走向。

《純白魔女》預約突破10萬 本週正式上線（gamebase）

各司其職戰略搭配 感受友情、青春和熱血

除了世界觀，遊戲的另一大特色是各司其職的職業搭配策略玩法。遊戲中，女主角的七位同學作為故事的其他主要角色，展現著自身的特長一起參與到日常的劇情和戰鬥中，推動故事的發展。同時，這些角色各自代表的職業也將影射在主角身上，成為玩家可以挑選的職業類型。也就是說，女主角是一個從性格、外貌到職業都完全由玩家自行定義的人物。玩家將有極大的自由度影響世界的發展，選擇合適的發展路線，並和其他的玩家一起戰鬥，去對抗『六姬』，和她們派出的『獵犬』與其他怪物。

《純白魔女》預約突破10萬 本週正式上線（gamebase）

此外，在戰鬥中，雖然固定的職業和對應效果的卡牌加在一起會有極大的加成效果。但是，如果輸出職業想要使用牧師的治癒魔法，或是牧師職業想要使用輸出魔法，也是完全被允許的。玩家可以自由以卡牌、裝備、人物自身屬性、以及隊伍類型等多重影響因素為參考，自由地決定職業育成路線，享受自我提升和熱血合作的快樂。

《純白魔女》預約突破10萬 本週正式上線（gamebase）

預約目標達成 上市時間確定

《純白魔女》繁中版於三個月前開始進行事前登錄，目前已完成目標十萬預約，解鎖全部特典內容。將在上線後根據約定，向全服發放魔石、星屑和高稀有度裝備等回饋禮物。

《純白魔女》預約突破10萬 本週正式上線（gamebase）

上市首週，遊戲還將開展連續六日的免費十連抽活動，達到解鎖條件後，最後一日將提供免費的一百連抽體驗！更有其他豐富開服活動，具體內容請留意更多官方消息。

《純白魔女》預約突破10萬 本週正式上線（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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