MHW攻略 巫師合作討伐古代鹿首精任務 4人安定25分鐘通關

【MHW / Monster Hunter World 攻略】巫師3 Witcher 3合作活動第二個任務「古代鹿首精」（討伐：林精）已經開放，是次任務難度絕對不低，以下為大家送上攻略心得。

高難度多人任務 難度逼近貝貝

古代鹿首精和之前FF XIV合作的貝希摩斯一樣，都是高難度而且預設多人血量，基本上無法單刷，如果找不到小伙伴一起攻略就惟有打街場或者打救難信號吧。古代鹿首精基本行動模式和單人任務那隻一樣，但是招式就大幅強化，攻擊力極大提升：強力攻擊雙手插地延時地爆，近戰滿防150血也會被一下秒殺，其他攻擊隨便都打一半血以上。而血量也是多得離譜，估計和冥燈龍相約，要有一次要打2~30分鐘長期戰的心理準備。

烏鴉痛到癲 近戰繼續無人權

除了樹根攻擊力高，被動烏鴉扣血（類似屍套龍的瘴氣）威力更是超絕強化，貼身十秒左右就會被烏鴉咬死力盡，而要消除烏鴉要破壞部位或是用印記多次火燒，使得輸出環境對近戰極不友好（為什麼MHW每次更新近戰都沒有人權）；建議用火屬弓或者輕弩速射通常彈LV2（鹿首精雖然怕火，但是體型細，屬性彈效益很低，射通2會比較好），近戰則可用長槍，因為長槍攻擊範圍足以在烏鴉陣範圍外攻擊（當然要距離感很好），也可擋格絕鹿首精大部份攻擊；而蟲棍則可以跳起避開鹿首精大部份攻擊。至於重弩、盾斧、雙劍等機動力低或是需要站樁輸出的武器，由於鹿首精經常瞬間移動，並不推薦。

滑步弓玩家們，是時候展現你們的技術了。

事前準備要做足 成功最緊要奶媽

高攻擊力加上地形問題使鹿首精招式難以迴避，「用生命值硬接」是無可避免，因此隊伍中最少最少要有一位奶媽（廣域化），最好有兩位；如果全隊都有裝滿體力強化和有兩位奶媽就可以說十分穩陣，最多是道具消耗量較大（存了那麼久是時候拿出來用了）。同理，特殊裝備建議全帶治療煙筒和轉身裝衣，前者救命/省藥，後者用來輸出。

筆者的弓配置，因為沒有強彈和解放珠，防具選擇很少，自然也不是頂配。如果有更強的皇金弓（歷戰王絢輝弓）當然更好，兩把都沒有的話就用回蠻顎龍射手吧。這個配置加強擊瓶下蓄3傷害約100，接剛射就45X5，火力十分理想。

通2可以選鎧羅援擊或狙擊，前者彈夾大反動低，後者火力較高，個人覺得前者手感較好輸出更流暢安定。當然如果有帝王（歷戰王爛輝龍）版就更好。視乎你用的武器和技能，速射通2一發可以打到80至100的傷害，說真的很爽快，十分推薦一試，會上癮的。

奶媽裝都是標準配置，廣域5滿足感快吃整備，不需要茸好。武器隨便選，輕弩會較安全。

道具方面，所有人都需要帶滿閃光彈和10隻光蟲，古代鹿首精沒有閃光抗性，見到他施放有威脅的招式可隨便閃停牠。大爆G也是必備，但不是用來炸鹿首精，而是用來清理牠召喚出來的兇豺龍。生命粉塵最好也帶在上身幫隊友緊急救命用。至於獵人符文石和動作兩者CD共通，選一個喜歡的來用即可。另外記得帶星辰肉乾（補給品沒有）以備不時之需。

攻略流程重點

和單人任一樣一開始在12區，記得一進場就落石，可造成約4000傷害。打完落石後很快就會轉區，有機會轉去8或者5，然後再轉去7或4；暫時不知道轉區是看傷害、部位破壞還是完全隨機，不過其實轉去哪一區打法都一樣，只是地形不同令到鹿首精的攻擊較難/較易閃避，較寬廣的地方會易打很多。要點是不要離鹿首精太遠，因為很多攻擊你都需要看著地下和牠的動作來迴避；所以鹿首精一瞬移就看地圖找牠出來準備輸出/迴避。鹿首精背後是死角，樹根以外的攻擊大都打不到，可嘗試積極盡量往其背。遠攻全部打頭打角，近戰則集中打腳和背。

戰鬥途中鹿首精不時會點名一位玩家，然後召喚小豺豺瘋狂追殺目標（被點解的玩家會見到身上有紅線連往鹿首精），小豺豺出來時一定要優先處理，這些豺豺血多（約400）高攻而且最煩是會打停你令你躲不過鹿首精攻擊，建議被點名的玩家盡量將豺豺拉在一起，然後用閃光彈＋大爆G（2~3個）快速清場。還有就是一有隊友被綑綁就要救援（見招式解說）。另外值得一提是除了閃光彈，滅龍石也可以一發打停鹿首精；建議奶媽可以多撿滅龍石，為隊友爭取輸出時間。第2次轉區後會隨機施放大絕，記得要閃光/滅龍石打斷，不然幾乎必貓。要注意的大概就這些，然後就是用力打不要死吧。

招式解說：

飄移樹根

鹿首精單手插地放出樹根，單人任務中是很易迴避直線攻擊，古代版則變成了多條呈放射狀射出，而且一定距離後更會「飄移」轉彎射向玩家，離鹿首精太遠就會很難迴避。迴避方法是站在鹿首精斜前方、看著地面迴避或者直接繞到背後。

暴槍樹

鹿首精雙手插地然後在目標玩家地下爆出樹根，攻擊力極高（沒體力強化基本上一發貓車），可以擋格但很難迴避，基本上只能收刀飛撲或者用閃光彈打停。

樹界降誕

鹿首精雙手插地然後以自身向外擴散爆出多層樹根，起手不快但是沒有體力強化又是一下秒。可以擋格，沒盾的獵人就拼命向後跑/翻滾/飛撲就可以。

樹縛殺

鹿首精右手插地，從地下伸出樹根綑綁目標玩家，然後以烏鴉攻擊，被綁後不消十數秒就會力盡。這招極難迴避（但可以用防禦強化/強壁珠擋格），見到隊友被綁就要馬上閃光彈閃鹿首精或者用印記燒掉樹根救出隊友。

木錠壁

在前方放出樹根阻擋遠距離攻擊，樹根可以用印記燒掉。近戰只要繞到背後就可以繼續打，而且鹿首精很快又會瞬移離開，有點意義不明的一招。

烏鴉殺陣

有兩種，用右手放的是放出V字型的兩行烏鴉直線攻擊，遠的話站在鹿首精正前方即可，近的話盡量繞到鹿首精背後。用左手放就是前方放出大群烏鴉，這招威力高很多，要向左右迴避。但其實很難在牠舉手的一瞬間判斷，最好的方法是每次鹿首精瞬移後都量盡走到牠身後，不過大部份情況都是用生命值硬接。

大絕

我不知道也不想知道大絕的詳細效果，總之一旦讓牠成功集氣出招後基本上必貓，見到牠集氣（雙手環抱胸前+有黑色氣場放出）時閃停牠就對了。

筆者的兩奶非專業隊伍都在25分鐘左右過關，雖然難打，但其實只要奶水足就問題不大。記得任務前後交付一些蜂蜜或回復藥G給當奶媽的朋友，不然他一個人出所有道具很傷的。

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