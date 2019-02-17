Anime Japan 2019 門票開賣　巨人 史萊姆 FGO Re:ゼロ活動消息

撰文：gamebase
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3月23到26日即將開展的「Anime Japan 2019」活動，這次將許多人氣作品的舞台活動集合起來稱作「AJ "ROCK" STAGE」，分為四個子舞台「ROSE RED」、「OASIS GREEN」、「COBALT BLUE」、「KILLER PINK」，共 48 個節目全數發表，每天都有讓人目不暇給的聲優Talkshow、表演節目輪番登台，包括《進擊的巨人》、《關於我轉生成史萊姆那檔事》、《Re：從零開始的異世界生活》、《小魔女DoReMi》、《Fate/Grand Order》以及「Animelo Summer 2019」等，要帶給大家作品及活動的最新消息和幕後秘辛！
（gamebase）
前夜祭「AJ Night 2019」在東京Zepp DiverCity舉行，請到多位知名DJ、表演者，從前一天晚上就為「Anime Japan 2019」暖場，包括DJ和、StarLight九九組、halca等，陣容堅強的表演活動同樣不能錯過！
（gamebase）
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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