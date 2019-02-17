Anime Japan 2019 門票開賣　巨人 史萊姆 FGO Re:ゼロ活動消息

3月23到26日即將開展的「Anime Japan 2019」活動，這次將許多人氣作品的舞台活動集合起來稱作「AJ "ROCK" STAGE」，分為四個子舞台「ROSE RED」、「OASIS GREEN」、「COBALT BLUE」、「KILLER PINK」，共 48 個節目全數發表，每天都有讓人目不暇給的聲優Talkshow、表演節目輪番登台，包括《進擊的巨人》、《關於我轉生成史萊姆那檔事》、《Re：從零開始的異世界生活》、《小魔女DoReMi》、《Fate/Grand Order》以及「Animelo Summer 2019」等，要帶給大家作品及活動的最新消息和幕後秘辛！