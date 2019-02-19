劍魂6 Soulcalibur VI 第四波DLC角色 冬薔薇少女「Amy」再度登場

《劍魂6》（Soulcalibur VI／ソウルキャリバーVI）宣布將於推出第四波付費 DLC 角色「Amy」（エイミ）讓玩家們下載使用。

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）目前正在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台推出，繁中版也已在台上市的 3D 刀劍格鬥動作遊戲《劍魂》系列作《劍魂6》（Soulcalibur VI／ソウルキャリバーVI），繼之前推出「2B」等異業合作角色讓玩家們下載使用之後，如今官方也藉著上周六日在日本舉辦的「EVO Japan 2019」，宣布將於近期推出第四波付費 DLC 角色「Amy」（エイミ）讓玩家們下載使用。

附帶一提，「Amy」為之前在三代、四代就曾經登場的角色，也是系列粉絲們期待已久，許久未曾登場參戰的人氣角色。而根據官方「大久保元博」製作人於「EVO Japan 2019」舞台上指出，這名冬薔薇的小公女目前開發已經進入終盤，相信很快就可以登場跟玩家們見面，喜歡這名角色的玩家們到時可別錯過下載體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。