【開拓動漫祭FF33】PS4《碧藍航線Crosswave》推中文版　秋季發售

【碧藍航線Crosswave】發行商傑仕登（Justdan）今（15）日宣布，將與日本知名遊戲開發公司 Compile Heart 一同合作，參加本次於 2 月 16、17 日兩天舉行的開拓動漫祭FF33活動。將宣傳眾多於今年上市、受矚目的 Compile Heart 中文化遊戲陣容，並且舉辦 Cosplay 拍照以及相關贈獎活動。

《最愛Compile Heart角色投票活動》為您喜愛的角色投下神聖的一票吧！

2 月 16、17 日，只要前往開拓動漫祭 FF33 Compile Heart 攤位，即可以參加「最愛 Compile Heart 角色投票活動」，現場只要投票或完成問券的填寫，即可以獲得活動會場限定「紀念珍藏明信片」一張，同時活動兩天得票數最高的角色，未來也將製作特殊的周邊商品，來回饋粉絲們的熱情，敬請期待日後傑仕登粉絲團的公布喔！

與人氣角色一起合照留影「Cosplay合照留念活動」

活動兩天，現場也將會有《超次元遊戲 海王星》（超次元ゲイム ネプテューヌ）系列登場的涅普迪努(ネプテューヌ)、諾瓦露(ノワール)以及《碧藍航線 Crosswave》（アズールレーン クロスウェーブ）中登場的赤城以及加賀等人物的Cosplay，供各位粉絲們合影留念！

場地資訊 日期：2/16、2/17 活動時間：10：30～16：00 地址：104台灣台北市中山區玉門街1號(花博爭豔館) *開拓動漫祭 FF33活動需購票入場

PS4《碧藍航線 Crosswave》正式宣布中文化！！

人氣手機遊戲《碧藍航線》（アズールレーン）於日本營運 1 周年紀念直播節目中所公布，PS4版本最新作《碧藍航線 Crosswave》，傑仕登也正式宣布將預計於 2019 年秋季發售中文版，提供給亞洲玩家以及粉絲們，無語言隔閡的遊戲體驗，更多詳情情報將於日後公開，敬請持續鎖定最新的消息！

（gamebase）

眾多 Compile Heart 中文化遊戲即將發售！

除了《碧藍航線 Crosswave》外，未來也即將發售眾多 Compile Heart 中文化遊戲，請各位喜愛 Compile Heart 遊戲的玩家朋友們，不要錯過！

《四女神 Online 幻次元遊戲戰機少女》 對應平台：PlayStation 4 中文版發售日期：已發售 建議售價：一般版 NT.1390、皇家限定版 NT.2190 年齡分級：輔15級

《龍星的瓦爾尼爾》 對應平台：PlayStation 4 中文版發售日期：2019年3月28日 建議售價：一般版 NT.1690、限定版 NT.2990 年齡分級：輔15級

《極限凸記 萌萌編年史 H》 對應平台：Nintendo Switch 中文版發售日期：2019年春季預定 建議售價：未定 年齡分級：限制級

《Arc of Alchemist》 對應平台：PlayStation 4 中文版發售日期：2019年夏季預定 建議售價：未定 年齡分級：輔12級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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