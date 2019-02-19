《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle》AC版「新參戰角色」公開

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《蒼翼默示錄》系列作《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle》（BlazBlue：Cross Tag Battle／ブレイブルークロスタッグバトル），將再度收錄四名新角色在本作中正式參戰！

隨著日本格鬥遊戲祭典「EVO Japan 2019」於上周六日正式開幕，Arc System Works 也於現場公開，目前正在日本大型機台推出營運的人氣 2D 對戰格鬥遊戲《蒼翼默示錄》系列作《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle》（BlazBlue：Cross Tag Battle／ブレイブルークロスタッグバトル），將再度收錄四名新角色在本作中正式參戰！

《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle》AC版「新參戰角色公開（gamebase）

官方表示，這次大型機台版預定新參戰的四名角色，除了包括《蒼翼默示錄》系列自家的「黑鋼直人」（ナオト=クロガネ）之外，還有自《Persona 女神異聞錄4 終極深夜鬥技場》系列跨台參戰的「熊」（クマ）、自《Under Night In-Birth》跨台的「賽特」（セト），與自《Arcana Heart 聖靈之心》系列參戰的「愛乃心」（愛乃はぁと）等等。目前這四名角色都將預定於 2019 年春天推出，有興趣的玩家們也可以透過官方這次釋出的影片，先來欣賞他們在遊戲中的精采演出表現！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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