《尼爾：自動人形》開發者「橫尾太郎」轉職Vtuber實況主！

日本Square Enix目前正在PS4等平台發售中的人氣動作冒險RPG《尼爾：自動人形》（NieR：Automata），官方特地公開本作「第八回官方生放送『2 周年＆ Goty 版發售紀念』＠Storia」直播節目，並於活動中宣布本作製作人「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」將會以Vtuber實況主身分出道！

「ヨコオタロウ」之前曾針對日本PlatinumGames白金工作室所開發的新作遊戲《Astral Chain》，向白金工作室的「田浦貴久」表示過，「自己也覺得差不多該來試看看做個Vtuber來進行實況了，而那遊戲就是《Astral Chain》」；而如今看來，這個Vtuber化計畫本身似乎真的要開始執行。

「自己也覺得差不多該來試看看做個 Vtuber 來進行實況了，而那遊戲就是《Astral Chain》」（gamebase）

提到「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」，許多玩家們想必都對他不陌生才是。他過去不但曾經參與過人氣動作RPG《Drag-On Dragoon誓血龍騎士》的開發，之後也曾陸續參與包括《尼爾：自動人形》在內《Nier尼爾》系列的開發；之後所推出的《SINoALICE 死亡愛麗絲》手機遊戲，也曾因獨特黑暗童話世界觀的獨特設計而備受好評。

《SINoALICE 死亡愛麗絲》（gamebase）

至於這次的實況主計畫，據Square Enix「斉藤陽介」表示，「ヨコオタロウ原本就有打算使用人偶來做Vtuber實況的念頭，因此這次會先選擇艾米爾（《尼爾》的角色）來做測試」；目前ヨコオタロウ預定將會於3月中與由斉藤陽介擔任經紀人的虛擬偶像團體「Gems Company」在「VRadio」節目中共同參與演出，屆時也將會公開許多訊息，雙方也希望能夠藉此激發出新的化學效應，帶給玩家們更多的驚喜內容。

ヨコオタロウ預定將會於3月中與由斉藤陽介擔任經紀人的虛擬偶像團體「Gems Company」在「VRadio」節目中共同參與演出（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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