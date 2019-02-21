《尼爾自動人形》奪2019年動畫化期待度最高作品？！

為 ACG 愛好者提供情報的新聞 APP 「HackDoll」發表了 2019 年動畫化呼聲最高的七部作品。這是以趨勢分析為主再配合其他的調查數據，篩選出期待值最高的前幾名排出的排行榜。《尼爾自動人形》奪下2019年動畫化期待度最高作品？

「HackDoll」以在 1 月底實裝的趨勢分析功能，分析了用戶搜尋的關鍵字、加入追蹤清單的作品等，還有目前動畫、漫畫以及遊戲三類中「當下正在流行的作品」和「接下來可能會流行的作品」，排除掉已經動畫化和已宣布動畫化的作品之後，歸結了「2019 年動畫化期待度最高的作品」的排行。

《尼爾自動人形》奪下2019年動畫化期待度最高的作品（gamebase）

趨勢排名以《尼爾自動人形》奪得首位，接下來是遊戲《美少女花騎士（フラワーナイトガール）》、輕小說《弱角友崎同學》、輕小說《魔女之旅》、槍械模型系列《LittleArmory》、漫畫《地縛少年花子君》、輕小說《乃木若葉是勇者》，從遊戲到模型、漫畫、輕小說等，囊括了相當廣泛的作品類型。以大數據趨勢分析出來的結果確實能夠反映目前流行的作品，但是到底有沒有動畫化的可能性目前還不得而知，趨勢分析可以說是數字跟程式的預言，粉絲們也只能期待這樣的日子早點到來呀！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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