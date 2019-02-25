《生死格鬥6》DOA6 推豪華體驗版　免費上市前全角色試打

【Dead or Alive 6 / DOA6】台灣光榮特庫摩宣布，《生死格鬥6》（PlayStation4／Xbox One／Steam），將於2月22日開始提供「豪華體驗版」下載，最後機會免費體驗全角色。

Dead or Alive 6 / DOA6 / 生死格鬥6 體驗版將於本日在PlayStation Store及Microsoft Store開放下載，當中各位玩家將可使用總計24名角色及7個對戰舞台，體驗故事序章、訓練之全部模式以及連線模式的「排行榜對戰」等內容，內容豐富，樂趣十足。遊戲發售前遊玩《生死格鬥6》的最後機會。

《生死格鬥6》遊戲截圖（Gamebase）

此外，「Deluxe組合」內含的「Deluxe服裝組合（25套）」之設計亦同時公開。「Deluxe組合」同捆於PlayStation 4實體版之「Collector's Edition」、「最強組合包」，以及下載版之「Digital Deluxe Edition」。

《生死格鬥6》遊戲截圖（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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