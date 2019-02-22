《Blade Arcus Rebellion from Shining》任務模式遊戲要素公開！

日本Sega Games預定於2019年3月14日在PS4／Nintendo Switch等主機推出，網羅旗下人氣 RPG《光明》系列角色齊聚一堂的人氣2D格鬥對戰遊戲《Blade Arcus》系列最新作《Blade Arcus Rebellion from Shining》（ブレードアークス リベリオン from シャイニング），官方特地公開本作遊戲模式最新情報要給玩家們知道！

《Blade Arcus Rebellion from Shining》（gamebase）

《Blade Arcus》系列為一款網羅Sega人氣RPG《光明》系列角色齊聚一堂，讓玩家們操縱自己喜歡的角色在關卡上進行對戰體驗原創故事劇情的人氣2D格鬥對戰遊戲。而在這次的系列最新作中，除了原本的登場人物之外，還將會收錄《Shining Resonance Refrain光明之響：龍奏回音》的角色們登場，讓玩家們可以跟着故事進行，與這些人氣角色們展開全新的戰鬥與冒險。

而這次官方所公開的遊戲模式方面，在本作中，除了以故事為主題的遊戲主縣故事模式之外，還收錄了可以讓玩家們來挑戰各角色Combo連擊施展，讓玩家們可以藉此來熟悉遊戲操作的「Mission Mode（ミッションモード）」任務模式外，還有可以一邊確認傷害情報與招式輸入方式，一邊練習基本操指令操作，確認對手反應來進行遊戲練習熟悉對戰的「Training Mode（トレーニングモード）」練習模式等等。

而除了上述兩種讓玩家們熟悉遊戲操作的模式玩法之外，另外在本作中還加入了收錄包括新繪插圖與歷代作品在內合計共超過200張以上的美術插圖可以讓玩家們欣賞，藉此來確認由日本人氣繪師「Tony」為《光明》系列所繪製的各式各樣美麗插圖鑑賞的「Art Gallery（アートギャラリー）」畫廊模式，玩家們可以透過故事進行或是網路對戰等各種途徑來取得「CP（Contract Point）」點數，並利用這個CP點數來解鎖這些美術插圖隨時鑑賞，喜歡《光明》系列的粉絲們到時可千萬不要錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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