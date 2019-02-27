《不可思議迷宮 風塵英雄》iOS／Android手機版重新復活！

日本 Spike Chunsoft 宣佈，預定於近日在 App Store／Google Play 手機平台上推出官方旗下人氣迷宮探索型動作 RPG《不可思議迷宮 風塵英雄》（不思議のダンジョン 風来のシレン）手機版讓玩家們下載遊玩，定價 1,800 日圓。

《不可思議迷宮 特魯內克大冒險》為 Chunsoft 於 1993 年推出，以《DQ 勇者鬥惡龍》四代世界觀為題材（主角是四代的商人夥伴特魯內克），收錄迷宮隨機自動生成、角色死後就要重新再來等 Rogue-like games 要素的人氣迷宮探索 RPG，由於推出後大受好評，因此又於 1995 年在 SFC 主機上推出以獨立世界觀為題材，收錄《不可思議迷宮》系列玩法特色的第二代《不可思議迷宮 風塵英雄》，並衍生成獨立的遊戲系列，而一直受玩家們好評喜愛到現在。

至於這次官方所公開的手機版，則是將官方於 2006 年在 NDS 主機上推出，把 1995 年在 SFC主機上推出的《風塵英雄》給重新移植推出的《風塵英雄DS》內容為基礎，並針對迷宮、怪物與道具數量進良追加，在系統方面也大幅加以改善，並導入隨機密碼式的「風來救助」系統等要素再度在手機上推出的移植版。

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玩家們在遊戲中，將化身為四處流浪的主角「西連」（シレン），前往據傳有黃金神鷹棲息的夢幻黃金鄉展開冒險，並透過故事冒險與各式各樣的 NPC 們相遇，在每次進入內部形狀與敵人寶箱配置都會重新改變的不可思議迷宮裡，展開全新的探索與戰鬥，體驗《風塵英雄》在手機上再度復活後不同之前的全新遊戲樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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