《銀河英雄傳說 Die Neue These》出手錶！呢兩款粉絲必買

鐘錶製造商SEIKO繼與《北斗神拳》合作後，下一彈推出的是與動畫《銀河英雄傳說 Die Neue These》合作的手錶。因應動畫中兩大勢力，這次當然也是推出兩個款式，分別是銀河帝國款及自由行星同盟款。

帝國款適合日常使用，以伯倫希爾及巴爾巴羅薩兩艘戰艦的形象為時針和分針做造型，而錶面文字則以軍服印象為設計靈感，金色圖騰與銀色數字的搭配也為這支錶帶來一種高雅、適合正式場合佩戴的氣氛。而自由行星同盟款則搭載了計時、速度、距離等多功能的錶面設計，還使用令人聯想到同盟軍戰艦的配色，在錶面上也配置了紋章，甚至使用了可以在極端環境下依然可正常使用的材質來製作這款手錶。

點圖欣賞《銀河英雄傳說 Die Neue These》合作手錶▼

手錶背面還有刻上《銀河英雄傳說 Die Neue These》與SEIKO各自的LOGO，無論是做為低調的宅物配件或是紀念性質都是相當適合的一款收藏，價格含稅是45000日圓，今天起到4月28日為止接受預約，七月下旬將會開始陸續發貨。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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