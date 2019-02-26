【奧斯卡2019】《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》奪得最佳動畫片獎

第91屆奧斯卡金像獎在美國時間2月24日發表，長篇動畫獎由《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》奪得，打斷迪士尼及彼思動畫的6年連霸。長篇動畫獎是從2001年、第74屆時開設的獎項，宮崎駿導演的《千與千尋》在翌年（75 屆）得獎，自2012年以來便是迪士尼動畫的天下，連續6年獲得長篇動畫獎，確實代表在相關產業上既多產又符合大眾價值。

這次入圍長篇動畫獎的作品有：《超人特工隊2》、《犬之島》、《未來的未來》、《無敵破壞王2：打爆互聯網》、《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》等5部作品，先前《蜘蛛俠》系列電影在奧斯卡系列獎項僅獲得技術相關獎項，做為一支「作品」得到奧斯卡相關獎項則是首次。上台領獎並致詞的是製作人兼腳本Phil Lord，他表示背負超過八百位工作人員的期待及風險努力至今，這下他可以自豪的跟看過的每個人說這就是他做的電影。

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本作品在日本也即將上映配音版，由小野賢章、宮野真守、悠木碧、大塚明夫、吉野御行、高橋李依、玄田哲章等聲優主演。飾演主角麥爾斯的小野賢章今天也在推特上表示能夠參與得獎作品的配音是非常光榮的一件事，3月8日即將上映。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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