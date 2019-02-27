《海獸之子》久石讓配樂蘆田愛菜聲演　講環保大有來頭勢成神作？

【海獸之子】提起日本動畫電影音樂大師久石讓，十成人都會聯想到吉卜力和宮崎駿，但今次就有點不同。預定6月於日本上映的新作《海獸之子》（海獣の子供）剛公布新消息，除了起用久石讓配樂，還有天才童星蘆田愛菜配音，由享負盛名的「STUDIO4℃」製作，完全是一級幕後班底，坊間認為極有能力挑戰《你的名字。》成為另一神作。

年僅14歲的蘆田愛菜對有留意日本藝能的朋友肯定不陌生，今次她聯同另外兩位人氣新星石橋陽彩、窪塚愛流為《海獸之子》（海獣の子供）電影三個主角配音，對他們來說均是演藝生涯一大挑戰，而且電影更由音樂大師久石讓配樂，以音效為觀眾帶來迎合主題的「海」之感覺，溫暖、柔和且富生命力，這也是久石讓繼2013年的《輝耀姬物語》及《風起了》之後睽違已久的長編動畫音樂。



《海獸之子》幕後班底強勁，除了久石讓配樂還有天才童星蘆田愛菜為首的三位新星當主角配音。

《海獸之子》是漫畫家五十嵐大介於2006年推出的作品，其筆風獨特又優美曾榮獲「第38回日本漫畫家協會獎優秀獎」及「第13回文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀獎得獎作品」。故事講述女主角琉花是一名性格率直卻火爆的少女，因為和同學打鬧而退出社團，暑假時在漫無目的之下，琉花遇見了兩名神秘的少年：海和空，傳聞說兩兄弟從嬰兒時期就一直生活在海中，除了器官機能可以長時間潛水外，他們似乎能接收到來自大海的訊息，是異於常人的存在。與此同時世界各地的水族館發生魚群消失事件，而他們所在的海邊，卻不斷出現各種稀有的魚類……作品除了探討生命的源頭及意義，也包含了大量海洋環保的訊息，電影版將由獲得「日本電影學院獎最佳動畫片獎」的《惡童》動畫製作室「STUDIO4℃」操刀，有十足品質保證，從宣傳短片中看畫面及音樂的壯觀感，令人期待正式上映。

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