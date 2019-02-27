【Pokemon 劍/盾】Switch正傳新作正式公布！新御三家！新舞台！

【Pokemon Sword／Shield（寵物小精靈／寶可夢 劍/盾 ）Switch新作】曾經在E3發布會上只是由石原恒和以說話提及過，一直未來任何畫面的Pokemon正傳作品終於在近日Pokemon Direct正式公布，更有小部份Gameplay片段：

任天堂近日舉行Pokemon Direct，正式公布Pokemon於Switch平台的全新正傳作《Pokemon Sword/Shield》（寵物小精靈 劍/盾、寶可夢 劍/盾）。從影片中可以看到新的Pokemon畫面一新，亦可選擇以男或女性作主角。新的御三家亦公布，有好奇心旺盛的「敲音猴」、活力十足像兔子的「炎兔兒」，及喜歡躲在水中伺機攻擊的「淚眼蜥」。新的舞台為「伽勒爾地區」，有田園、近代城市、草原及雪山等地。

影片截圖：

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新的舞台「伽勒爾地區」，主角將在各地區挑戰道館，日夜鍛鍊去取勝

今次「認定你是朋友」的新御三家，敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥

《Pokemon Sword/Shield》（寵物小精靈 劍/盾、寶可夢 劍/盾）遊戲會於2019年冬季全球同步推出，提供日文、英文、繁體中文等語言，暫時在官網的「遊戲人數」一欄寫作「未定」。

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