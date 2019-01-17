《Pokémon GO》官方宣布自 1 月 16 日清晨起，至 1 月 29 日為止搶先推出「豐緣祭典」最新活動讓玩家們參與同樂！

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，隨著新年度的到來，官方宣布自 1 月 16 日清晨起，至 1 月 29 日為止搶先推出「豐緣祭典」最新活動讓玩家們參與同樂！

《Pokémon GO》「豐緣祭典」即將登場！多團體重新再戰（gamebase）

官方表示，於上述活動時間內，來自豐緣地區的寶可夢出現機率將會比平常高，完成田野調查課題後，將能遇見來自豐緣地區的寶可夢，而 7km 蛋孵出豐緣地區寶可夢的機率也將會提高，對於還沒收齊豐緣地區第三世代寶可夢的玩家們來說，可是一次收集齊全的大好機會！



此外，在本次活動期間內，官方除了將會推出異色版蛇紋熊和傲骨燕登場之外，活動期間讓蘑蘑菇進化成斗笠菇，還可學會一般斗笠菇無法學會的「打草結」招式！同時在團體戰方面，也將會出現包括傳說寶可夢「蓋歐卡／固拉多」以及其他來自豐緣地區的寶可夢登場，訓練家們可要好把握！



另外，隨著「豐緣祭典」活動即將展開，官方也將會在商店推出相關道具讓玩家們選購。在這次商店中，將會推出以《精靈寶可夢 紅寶石／藍寶石》中海洋隊及熔岩隊為主題的換裝道具登場，訓練家們可別忘了順便幫自己的角色一起換個裝！



最後提醒玩家們，在參與這次「豐緣祭典」活動之餘，也別忘了 1 月 20 日 11:00～14:00 將會有「醜醜魚」特別期間限定田野調查課題活動，完成課題即可捕捉醜醜魚，而且還有機會遇見異色版醜醜魚，訓練家們到時可別錯過！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076