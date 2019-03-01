《末日之戰 World War Z》公開最新戰鬥影片感受進擊的喪屍氣氛

美國 Saber Interactive 開發，預定於 2019 年 4 月 16 日在海外 PC／PS4／Xbox One 等平台推出的 Co-op 協力殭屍射擊遊戲《末日之戰 World War Z》，官方特地公開遊戲最新宣傳影片「Zombies Are Coming」讓玩家們欣賞。

本作為一款以美國作家「Max Brooks（麥克斯．布魯克斯）」與「布萊德彼特」主演同名人氣小說與改編電影為題材，使用以 Unreal Engine 4 引擎為基礎，並加入官方獨自技術打造的 Swarm Engine 遊戲引擎進行開發，主打四人 Co-op 協力合作同樂，讓玩家們可以與朋友一起並肩作戰，從擁有各自不同技能特性的角色群中選出最適合自己的角色進行闖關挑戰，搭配各式各樣的武器自訂裝備，從無止盡的殭屍潮中殺出一條血路的動作射擊遊戲。

而在這次官方所公開的影片「Zombies Are Coming」裡，將會收錄主角們如何使用各式各樣的武器，擊退全速向玩家們衝來的各種殭屍們的精采戰鬥模樣，喜歡殭屍動作射擊的玩家們，不妨現在就趕快先來欣賞確認看看本作實際的遊戲戰鬥表現吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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