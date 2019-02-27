【逆轉裁判123成步堂精選集】將有繁中　系列首次官方中文化

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《逆轉裁判》作為CAPCOM知名作品一直以來都深入民心，不少劇集或動畫、甚至「人中木村」都曾拿其招牌動作「異議あり！」作素材。不過遊戲一直以來也未有官方的中文版，令不少機迷因語言問題卻步。最近藉著HD集合推出，終於宣布作品將支援繁體中文！

CAPCOM ASIA宣布《逆轉裁判》的世界走向多語言化，即將推出的《逆轉裁判 123 成步堂精選集》將會在2019年夏季以更新檔的形式追加繁簡中文字幕，將成為系列自2001年GBA的「1」以來，首次的官方中文版。在影片可看到其他語言亦包括韓文及德文。

除了中文字幕外，於影片中亦看到不同語言版有修改背景的語言，例如左方繁中版畫面的「租船小屋」、「大人500圓」。

成名句子「異議あり！」在繁中版變為「異議」，依影片看來配音時也沒有了「あり」。

《逆轉裁判 123 成步堂精選集》是原GBA的《逆轉裁判》首3作的集合，畫面全部HD Remaster化，不少演出亦重新製作。作品將於4月10日在PS4/Switch/XB1/PC多平台推出，中文字幕則會在夏季追加。

日文版宣傳片：

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